سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء، على الاتفاق الجديد بين مصر والعراق بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة نحو فتح مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وإعادة طرح ملف عودة العمالة المصرية إلى سوق العمل العراقي، بعد سنوات من التراجع بسبب الحروب والصراعات التي شهدتها البلاد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، إن الاتفاق يطرح تساؤلات مهمة بشأن إمكانية عودة المهندسين والأطباء والمدرسين والعمال المصريين إلى المدن العراقية، مثل بغداد والبصرة والموصل، كما كان الحال في فترات سابقة، عندما كان العراق يمثل وجهة رئيسية للعمالة المصرية الباحثة عن فرص عمل.

وأشار إلى أن الحروب التي شهدها العراق، بداية من حرب الخليج عام 1990 وصولاً إلى حرب عام 2003، أثرت بشكل كبير على وجود العمالة المصرية، رغم مشاركتها التاريخية في قطاعات البناء والتعليم والصحة والصناعة.

وأوضح بكري أن المرحلة الحالية تتيح فرصا جديدة للتعاون، في ظل احتياج العراق إلى العمالة والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية والكهرباء والصناعة، مقابل امتلاك مصر كوادر بشرية وخبرات واسعة في مجالات الهندسة والمقاولات والمهن الفنية والحرفية.

وشدد على أن إلغاء التأشيرات وحده لا يكفي لضمان عودة العمالة المصرية، مطالباً بضرورة وضع اتفاق واضح بين وزارتي العمل في البلدين، يتضمن تحديد التخصصات المطلوبة، وتوفير عقود عمل موثقة، وضمان حقوق العمال المصريين فيما يتعلق بالأجور والإقامة والتأمين والرعاية القانونية، لمنع تعرضهم للاستغلال أو الوقوع ضحية لسماسرة السفر والتوظيف غير القانوني.

واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن عودة العمالة المصرية إلى العراق يمكن أن تمثل دعما مهما للاقتصاد المصري؛ من خلال زيادة تحويلات العاملين بالخارج، معربا عن أمله في أن تتحول الاتفاقات والتفاهمات الحالية إلى فرص عمل حقيقية يستفيد منها المصريون خلال المرحلة المقبلة.