قالت الإعلامية لميس الحديدي إن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق خلّف حالة واسعة من الحزن والألم في مصر كلها، مؤكدة أن تداعياته لم تقتصر على أسر الضحايا والمصابين، وإنما امتد وجعها إلى بيوت المصريين جميعًا، في ظل المشاهد الإنسانية القاسية التي صاحبت الحادث.

لميس الحديدي: أب خرج إلى عمله ولم يعد

واستهلت مقدمة برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة «النهار»، حديثها بالدعاء لضحايا الحادث، قائلة: «ألف رحمة على شهدائنا في الحادث، وربنا يصبر أهاليهم وأهالي المصابين».

وأوضحت الحديدي أن الحزن لم يعد مقتصرًا على أسر الضحايا، الذين لم تُعرف أسماء بعضهم حتى الآن، بل تحول إلى وجع عام امتد إلى بيوت المصريين، مشيرة إلى أن مصر كلها حزينة، وأن مساجد الجمهورية شهدت اليوم صلاة الغائب على أرواح شهداء الحادث.

وأضافت أن هناك حوادث يسمع الناس عنها فيشعرون بالحزن لبعض الوقت، ثم تعود الحياة إلى طبيعتها وينشغل الجميع بشؤونهم، لكن حوادث أخرى تتوقف أمامها الكلمات ويعجز الناس عن التعبير عما يشعرون به، مؤكدة أن ما حدث على الطريق الدائري بمنطقة الوراق لم يكن مجرد حادث عابر، وإنما مأساة إنسانية أصابت عشرات الأسر المصرية.

ولفتت إلى أن الحادث خلّف 31 أسرة فقدت ذويها وأفرادًا من عائلاتها، إلى جانب 26 أسرة أخرى لديها مصابون يعانون حروقًا بالغة الصعوبة، داعية الله أن يخرج المصابين من محنتهم وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وأكدت الحديدي أن 57 بيتًا وأسرة في مصر تغيرت حياتها خلال ثوانٍ معدودة، مطالبة الجميع بتخيل حجم المأساة التي عاشتها هذه العائلات، قائلة إن هناك شخصًا خرج إلى عمله صباحًا بعدما ودّع أبناءه، لكنه لم يعد، وأمًا انتظرت ابنها دون أن يرجع، وزوجة انتظرت زوجها بعدما أخبرها بأنه سيحضر الطعام ليتناولا العشاء معًا، لكنها وجدته في المستشفى مصابًا بحروق من الدرجة الرابعة أو موضوعًا على جهاز التنفس الصناعي.

وأشارت إلى أن من بين المتضررين أطفالًا لا يفهمون سبب تأخر والدهم، ولا يدركون لماذا لم يعد إلى المنزل، في مشهد يجسد حجم الألم الإنساني الذي خلفه الحادث داخل عشرات البيوت المصرية.