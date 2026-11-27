تتجه توقعات الأسواق المالية العالمية نحو مزيد من التفاؤل بشأن أداء الأسهم الألمانية وأسعار الذهب خلال عام 2027، بعدما كشف مصرف «دويتشه بنك» عن توقعات تشير إلى إمكانية تسجيل مؤشر داكس مستويات قياسية جديدة، بالتزامن مع ترجيحات بعودة المعدن النفيس إلى مسار الصعود وتحقيق مستويات سعرية مرتفعة.

ويرى البنك الألماني أن الأسواق قد تستفيد خلال الفترة المقبلة من تحسن معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة أرباح الشركات، إلى جانب استمرار بعض العوامل التي تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز أدوات التحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية.

داكس يستهدف 28.8 ألف نقطة بنهاية 2027

توقع «دويتشه بنك» أن يصل مؤشر داكس الألماني إلى مستوى 28.8 ألف نقطة بنهاية عام 2027، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 14% مقارنة بمستوياته الحالية، في ظل توقعات بتحسن أداء الاقتصاد الألماني خلال الفترة المقبلة.

ويرتكز هذا التوقع على تقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.3% خلال عام 2027، فضلاً عن احتمالات استفادة الشركات المدرجة في المؤشر من نمو الاقتصاد العالمي وتحسن مستويات الأرباح.

وأشار كريستيان نولتينج، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار العالمي لدى المصرف، إلى أن التحديات التي تواجه قطاع صناعة السيارات أثرت على أداء مؤشر داكس، لكنه يرى أن موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة، رغم الاضطرابات والمخاوف التي ظهرت مؤخراً في الأسواق.

مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على الأسواق

وكان مؤشر داكس قد تجاوز مستوى 27 ألف نقطة خلال منتصف نوفمبر الجاري، قبل أن يتعرض لتراجعات ملحوظة وسط مخاوف المستثمرين بشأن مدى استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجدل المتعلق بأداء شركة إنفيديا وتطورات قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية.

وسبق للمؤشر أن حقق أداءً قوياً خلال عام 2025، عندما ارتفع بنسبة 23%، مسجلاً أفضل أداء سنوي للبورصة الألمانية منذ عام 2019، بينما تبدو مكاسبه خلال العام الجاري أكثر محدودية.

ورغم النظرة الإيجابية لعام 2027، حذر نولتينج من المبالغة في التفاؤل، مؤكداً أن المخاطر السياسية والاقتصادية لا تزال قائمة، وهو ما يستدعي بناء محافظ استثمارية قادرة على التعامل مع التقلبات المحتملة.

الذهب يستهدف 4500 دولار للأونصة

وفي سوق المعادن النفيسة، توقع «دويتشه بنك» عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع ترجيح وصول سعر الأونصة إلى 4500 دولار بنهاية عام 2027، بعدما شهد المعدن الأصفر تراجعات خلال الفترة الأخيرة.

ويرى البنك أن الذهب سيظل أحد الأصول المهمة للتحوط، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، فضلاً عن احتمالات تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة، والمخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون الحكومية.

وأوضح أولريش شتيفان، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار لدى البنك في ألمانيا، أن استمرار الطلب على الذهب قد يوفر دعماً للأسعار، خاصة مع تغير الظروف المالية العالمية وتراجع بعض الضغوط التي تؤثر على جاذبية المعدن.

فرص الاستثمار تتجاوز المخاطر

من جانبه، أبدى مصرف «ديكا بنك» تفاؤلاً بشأن فرص الاستثمار في أسواق رأس المال، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بتقييم قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد اقتصادية فعلية، بدلاً من الانجراف وراء التوجهات السائدة.

ويرى البنك أن المستثمرين الذين يعتمدون على الادخار المنتظم والاستثمار طويل الأجل قد يتمكنون من الاستفادة من نمو الاقتصاد العالمي وتحسن أرباح الشركات، إلى جانب الفرص التي توفرها أسواق السندات.