مع استمرار اهتمام المواطنين بالذهب باعتباره أحد أبرز الأوعية الاستثمارية والوسائل التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة مدخراتهم، يثار تساؤل متكرر حول الحكم الشرعي لشراء المعدن الأصفر بأسعار منخفضة والاحتفاظ به حتى ترتفع أسعاره، ثم إعادة بيعه لتحقيق أرباح من فروق الأسعار، وهو ما حسمه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مؤكدًا عدم وجود مانع شرعي من الاستثمار في الذهب بهذه الطريقة.

لا مانع من الاستثمار في الذهب

وقال أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، ردًا على سؤال بشأن حكم شراء الذهب بغرض الاستثمار وتحقيق الأرباح من ارتفاع أسعاره: «لا بأس، وأنتم أدرى بشؤونكم».

الذهب

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن شراء الذهب والاحتفاظ به للاستفادة من ارتفاع قيمته وإعادة بيعه بسعر أعلى أمر جائز شرعًا، ولا يوجد ما يمنع تحقيق الأرباح الناتجة عن فروق الأسعار.

85 جرامًا نصاب الذهب.. و2.5% نسبة الزكاة

وفيما يتعلق بالزكاة، أوضح أحمد كريمة أن الذهب إذا بلغ النصاب الشرعي، والمقدر بنحو 85 جرامًا، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% سنويًا.

الذهب

وأشار إلى ضرورة مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة عند توافر شروط وجوبها، مؤكدًا أن مشروعية الاستثمار في الذهب لا تعفي صاحبه من أداء الزكاة المستحقة عليه.

وبذلك، أكد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن شراء الذهب بهدف الاستثمار والاستفادة من ارتفاع أسعاره جائز شرعًا، مع الالتزام بأحكام الزكاة وشروطها.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5615 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6411 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44920 جنيه.