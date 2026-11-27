تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، بداية من الاثنين المقبل، وسط تقلبات جوية تستدعي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية.

انخفاض درجات الحرارة وموجة من التقلبات الجوية

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية على بعض المناطق، اعتبارًا من الاثنين 30 نوفمبر، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

ومن المتوقع أن يسود طقس خريفي معتدل خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد.

شبورة مائية وأمطار على عدة مناطق

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

كما تتوقع الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد 29 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

الاثنين بداية موجة انخفاض الحرارة

وتبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين 30 نوفمبر، على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما تشير التوقعات إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، نتيجة التغيرات الجوية المرتقبة.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر خلال الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 28 نوفمبر، في القاهرة والوجه البحري 23 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 22 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 24 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 32 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

أما يوم الأحد 29 نوفمبر، فتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري إلى 25 درجة والصغرى 15 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية 23 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 27 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 32 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

وبالنسبة إلى الاثنين 30 نوفمبر، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة والوجه البحري 24 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، والسواحل الشمالية 21 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 25 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 31 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، لتسجل القاهرة والوجه البحري 22 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى، والسواحل الشمالية 19 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 23 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 25 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

أما الأربعاء 2 ديسمبر، فتسجل القاهرة والوجه البحري 22 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى، والسواحل الشمالية 18 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى، وشمال الصعيد 22 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 25 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمتابعة التحديثات اليومية بشأن حالة الطقس، خاصة مع احتمالات تغير شدة الأمطار ونشاط الرياح خلال الفترة المقبلة.