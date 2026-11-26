كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 27 نوفمبر 2026، محذرة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح قد تصل إلى حد الكثافة على بعض الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يميل إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

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وتتضمن توقعات الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، إلى جانب ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا على بعض المناطق.

ما حالة الطقس غدًا الجمعة 27 نوفمبر 2026؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس الجمعة 27 نوفمبر 2026 سيكون معتدل الحرارة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، حيث يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار.

وفي المقابل، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب المناطق، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة عند الخروج في ساعات الصباح الأولى أو العودة في وقت متأخر من اليوم.

وتأتي الشبورة المائية في مقدمة الظواهر الجوية المتوقعة خلال يوم الجمعة، إذ حذرت الأرصاد من تكونها على عدد من الطرق، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا، بالتزامن مع فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

هل توجد شبورة مائية كثيفة غدًا الجمعة؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يجعلها من أبرز الظواهر الجوية التي ينبغي الانتباه إليها خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وتشمل المناطق والطرق المتوقع تأثرها بالشبورة المائية ما يأتي:

الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد.

الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة.

الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء.

الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد.

وتكتسب متابعة حالة الشبورة أهمية خاصة بالنسبة لقائدي السيارات والمركبات، نظرًا لاحتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق خلال فترة تكونها، لا سيما الطرق التي قد تشهد شبورة كثيفة أحيانًا.

ما المناطق المعرضة لسقوط الأمطار الجمعة 27 نوفمبر؟

تتضمن توقعات الطقس وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة خلال يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.

كما توقعت الهيئة ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

وقد يصاحب ظهور هذه السحب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا على بعض المناطق، وفقًا للتوقعات الجوية المعلنة.

وبذلك تتركز فرص الأمطار الأعلى نسبيًا على مناطق حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30% تقريبًا، بينما تظل فرص سقوط الأمطار المصاحبة للسحب على بعض المناطق الأخرى ضعيفة، بنسبة حدوث 10% تقريبًا.

ما درجات الحرارة غدًا الجمعة في القاهرة والمحافظات؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، والتي توضح تفاوت درجات الحرارة بين المحافظات، مع تسجيل درجات أعلى في جنوب البلاد مقارنة بمناطق شمال الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في المدن الآتية على النحو التالي:

درجات الحرارة في القاهرة

درجة الحرارة العظمى: 24 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 14 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجة الحرارة العظمى: 23 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 15 درجة.

درجات الحرارة في الإسماعيلية

درجة الحرارة العظمى: 26 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 14 درجة.

درجات الحرارة في مطروح

درجة الحرارة العظمى: 22 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

درجة الحرارة العظمى: 30 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 21 درجة.

درجات الحرارة في أسوان

درجة الحرارة العظمى: 33 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 18 درجة.

ما أعلى وأقل درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 نوفمبر 2026؟

توضح درجات الحرارة المعلنة وجود تفاوت بين المدن والمحافظات، حيث تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن الواردة في التوقعات، بواقع 33 درجة، تليها شرم الشيخ بدرجة حرارة عظمى تبلغ 30 درجة.

وفي المقابل، تسجل مطروح أقل درجة حرارة عظمى بواقع 22 درجة، بينما تبلغ العظمى في الإسكندرية 23 درجة، والقاهرة 24 درجة، والإسماعيلية 26 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل شرم الشيخ أعلى درجة حرارة صغرى بين المدن المذكورة بواقع 21 درجة، بينما تسجل القاهرة والإسماعيلية أقل درجة حرارة صغرى بواقع 14 درجة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الاختلاف في درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، مع بقاء الأجواء مائلة للبرودة خلال الليل والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا في مصر؟

تتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 في الشبورة المائية الصباحية التي قد تكون كثيفة أحيانًا، وفرص سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، إلى جانب ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من الجمهورية.

ويمكن تلخيص الظواهر الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيما يأتي:

شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا على بعض الطرق، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

ظهور بعض السحب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا على بعض المناطق.

وتظل متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية مهمة للتعرف على تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خاصةً فيما يتعلق بالشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وفرص سقوط الأمطار على المناطق المحددة.