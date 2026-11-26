أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أحمد أبوالعباس نوفل، اتخاذ إجراءات قانونية ومهنية ضد ما نشرته الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حادث الوراق، معتبرة أن المنشور تضمن عبارات تمثل إساءة وتعميمًا في حق سائقي النقل.

وكشفت النقابة، في بيان لها، عن تقدمها ببلاغ رسمي إلى النائب العام، حمل رقم (2218256) بتاريخ 26 نوفمبر 2026، من خلال المستشار أدهم عادل غنيم، بموجب توكيل صادر من النقيب العام، للمطالبة بفحص الواقعة والتحقيق فيما تضمنه المنشور.

كما تقدمت النقابة ببلاغ آخر إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حمل رقم (13608984) بتاريخ 26 نوفمبر 2026، مطالبة بفحص المحتوى المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاختصاصات القانونية والمهنية للمجلس.

مقاضاة الإعلامية ريهام سعيد

وأكدت النقابة أن تحركها لا يستهدف مصادرة حق الإعلاميين أو المواطنين في التعبير عن آرائهم، أو التقليل من حجم المأساة الإنسانية التي خلفها حادث الوراق، أو الانتقاص من حق أسر الضحايا في المطالبة بالمحاسبة، مشددة على أن المسؤولية فردية، وأن المحاسبة يجب أن تستند إلى التحقيقات والأدلة، وليس إلى الانتماء لمهنة أو فئة بعينها.

وشددت على أن سائقي النقل ليسوا جميعًا مسؤولين عن الأخطاء التي يرتكبها بعض الأفراد، مشيرة إلى أن هناك سائقين يلتزمون بالقانون ويؤدون عملهم في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، ومن بينهم من فقد حياته أثناء أداء واجبه المهني.

وأوضحت النقابة أن حذف المنشور من الصفحة لا ينهي بالضرورة الآثار المترتبة على نشره وتداوله، ولا يغني عن بحث الواقعة من الجهات المختصة، لافتة إلى أنها طالبت منذ بداية الأزمة بضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل توجيه الاتهامات أو إطلاق الأحكام العامة.

وأعلنت النقابة العامة استمرارها في متابعة البلاغين عبر القنوات القانونية والمؤسسية المختصة، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن كرامة العاملين بقطاع النقل والمواصلات والحفاظ على حقوقهم.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن «كرامة السائق ليست محلًا للتشهير، والمحاسبة تكون للمخطئ وحده، لا لمهنة بأكملها».