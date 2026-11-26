قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل مدير مدرسة الشهيد عاشور بمنطقة طرة في المعادي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 24 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وجاء قرار الإحالة بعد نظر القضية أمام المحكمة، تمهيدًا للفصل في مصير المتهم، وفقًا للإجراءات القانونية، عقب ورود رأي فضيلة المفتي، على أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسة المحددة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أغسطس 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض مدير مدرسة الشهيد عاشور بمنطقة طرة للاعتداء باستخدام سلاح أبيض داخل المدرسة، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.



وكشفت التحريات أن المتهم كان يعمل خفيرًا بالمدرسة في وقت سابق، قبل نقله إلى مدرسة أخرى، وأنه اعتقد أن المجني عليه كان السبب في إبعاده عن عمله بالمكان.

