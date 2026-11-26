في رواية جديدة تكشف كواليس اللحظات الأولى لحريق دائري الوراق، روى يوسف أحمد، أحد شهود العيان على الحادث، تفاصيل مثيرة بشأن ما شاهده قبل اندلاع النيران، كاشفاً عن ظهور سيارة ملاكي من طراز «هيونداي إلنترا» كان يقودها شاب في عمر 18 أو 19 عاماً، بحسب تقديره، وكادت تصطدم بسيارة التريلا المُحملة بالمواد البترولية.

شاهد عيان يكشف تفاصيل الواقعة

وقال يوسف أحمد إن قائد سيارة الإلنترا كان يقود بطريقة متهورة، ويقوم بمناورات مفاجئة بين السيارات «بياخد غرز» أعلى الطريق الدائري، حتى اقترب من الاصطدام بالتريلا المحملة بالمواد البترولية، الأمر الذي دفع سائقها إلى محاولة تفاديه.

وأضاف شاهد العيان أن محاولة سائق التريلا تفادي السيارة الملاكي انتهت بانقلاب التريلا، ما أدى إلى تسرب المواد البترولية على الطريق، قبل أن تحدث شرارة أعقبها انفجار واشتعال النيران بصورة هائلة.

وتابع “يوسف”، أنه كان يقف برفقة أحد أصدقائه أعلى سطح أحد العقارات، ليشاهدا المشهد بالكامل، بداية من تحركات السيارات وحتى لحظة انقلاب التريلا واندلاع النيران، وفق روايته.

لحظات تحوّلت فيها الطريق إلى ساحة من النيران

وخلال لحظات، تحولت المنطقة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة إلى مشهد مرعب، بعد ما اشتعلت النيران في سيارة المواد البترولية، وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف، وسط حالة من الذعر بين قائدي السيارات والمواطنين المتواجدين بمحيط الحادث.

وامتدت آثار الحريق إلى محيط موقع الحادث، لتتحول الحادثة إلى مأساة كبيرة أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، في مشهد استدعى تحركا عاجلا من أجهزة الإنقاذ والحماية المدنية.

استنفار أمني وسيارات الإطفاء والإسعاف بموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للتعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة النيران، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وفحص آثار الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود.