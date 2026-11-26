شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة تحركات أسعار الصرف، خاصة الدولار واليورو والعملات العربية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 54.63 جنيه للشراء و54.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 59.76 جنيه للشراء و59.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديثات البنك المركزي كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي: 54.63 جنيه للشراء، و54.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي: 59.76 جنيه للشراء، و59.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 71.34 جنيه للشراء، و71.54 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري: 65.66 جنيه للشراء، و65.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي: 38.28 جنيه للشراء، و38.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي: 35.87 جنيه للشراء، و35.97 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 34.29 جنيه للشراء، و34.39 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 8.18 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.60 جنيهاً للشراء، و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 54.73 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

أما عن أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، فجاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي: 14.56 جنيه للشراء، و14.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.87 جنيه للشراء، و14.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 176.76 جنيه للشراء، و177.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 144.87 جنيه للشراء، و145.27 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني: 141.88 جنيه للشراء، و142.25 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 76.94 جنيه للشراء، و77.35 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر التحديثات المصرفية، لذلك يُنصح بمتابعة الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات تغيير العملات.