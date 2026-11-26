أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم زكاة الراتب الشهري، مؤكدًا أن الراتب لا تجب فيه الزكاة بمجرد الحصول عليه، وإنما ترتبط الزكاة بما يدخره الإنسان من أمواله، إذا بلغ النصاب الشرعي ومضى عليه عام هجري كامل، دون أن يكون من الأموال اللازمة لاحتياجاته الأساسية.

وأشار علي جمعة إلى أن نصاب زكاة المال يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال هذا المقدار، وظل في ملك صاحبه عامًا قمريًا، وجبت الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال المستحق للزكاة.

هل تجب الزكاة على الراتب الذي ينفق بالكامل؟

وفي سياق توضيح حكم زكاة المرتب، أكد مفتي الجمهورية السابق أن الموظف الذي يحصل على راتب شهري وينفقه بالكامل على احتياجاته ومستلزماته، ولا يتبقى لديه مال مدخر حتى نهاية الشهر، لا تجب عليه الزكاة، لعدم تحقق شرط امتلاك النصاب ومرور الحول عليه.

وأوضح أن وجوب الزكاة لا يرتبط بمجرد الدخل الشهري، وإنما بما يمتلكه الإنسان من أموال مدخرة تحقق النصاب الشرعي وتظل لديه لمدة عام هجري، مع كونها فائضة عن احتياجاته الأصلية.

وتبلغ زكاة المال 2.5%، بما يعادل 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه من الأموال التي استوفت شروط وجوب الزكاة.

متى تجب زكاة المال على الراتب المدخر؟

ومن جانبه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة إلا إذا ادخر صاحبه جزءًا منه، وبلغت الأموال المدخرة النصاب المحدد شرعًا، ومضى عليها عام هجري كامل.

وأضاف أن الشخص الذي ينفق راتبه على متطلبات الحياة ولا يحتفظ بمدخرات تبلغ النصاب لا تلزمه زكاة المال، مشيرًا إلى أن النصاب يُقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتكون الزكاة الواجبة بنسبة 2.5% بعد اكتمال شروطها.

هل يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري؟

وأشار أمين الفتوى إلى أن عدم وجوب الزكاة على الراتب لا يمنع المسلم من إخراج صدقة شهرية من دخله، مؤكدًا أن الصدقة باب من أبواب الخير، ولها فضائل عظيمة وردت في السنة النبوية.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع عن ميتة السوء»، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»، موضحًا فضل الإنفاق في الخير وأثره في تكفير الخطايا ونيل رضا الله سبحانه وتعالى.