أطلقت فتاة تُدعى هنا تامر استغاثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبة المواطنين بمساعدتها في العثور على والدها، تامر عبدالسلام عبدالحكيم فوده، الذي انقطع الاتصال به عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

حريق طريق الوراق

وكتبت هنا تامر في منشورها: «بعد إذنكوا أبويا اسمه تامر عبدالسلام عبدالحكيم فوده، كان راجع على الدائري، وكان لابس جاكيت بامب أسود وبنطلون جينز، وكلمناه قبل الحادثة وكان جاي في الطريق، من بعدها تليفونه اتقفل، ياريت بعد إذنكوا لو حد يعرف هو فين يبعتلي برايفت، ادعوله يرجع بالسلامة والنبي».

وأرفقت الفتاة صورة لوالدها، مناشدة كل من شاهده أو لديه أي معلومات عن مكان وجوده التواصل معها عبر الرسائل الخاصة، في محاولة للوصول إليه والاطمئنان عليه، خاصة بعد انقطاع الاتصال به منذ وقوع الحادث.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.