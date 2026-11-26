أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، في تطور أمني يأتي وسط تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف مواقع داخل الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية تمكنت من رصد الطائرتين المسيرتين واعتراضهما وتدميرهما قبل بلوغ أهدافهما، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مصدرهما أو طبيعة المواقع التي كانتا تستهدفانها.





ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف برجا في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض، وأسفر عن إصابة 11 شخصا، بحسب ما أعلنته السلطات السعودية، فيما توعدت قيادة التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن المملكة.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة فوق منطقة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض، دون تسجيل إصابات وفق التقييم الأولي.



وتعكس هذه التطورات تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجهها المملكة، خاصة مع تكرار الهجمات الجوية التي تستهدف مناطق حيوية ومنشآت اقتصادية، في وقت تتواصل فيه المواجهات الإقليمية وتزداد المخاوف من اتساع نطاقها وتأثيرها على أمن الطاقة والملاحة في الخليج والبحر الأحمر.