شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

محافظة الوادي الجديد تعلن تنفيذ مبادرة «1000 نقطة جري» بالخارجة والداخلة الجمعة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من خلال إدارة التنمية الرياضية، مبادرة «1000 نقطة جري بالشوارع والميادين»، بالتزامن في مدينتي الخارجة والداخلة، يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، في إطار نشر الثقافة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة النشاط البدني وجعله أسلوب حياة.

تنفيذ نقطتين لممارسة الأنشطة الرياضية

وأوضحت المحافظة أن المبادرة تتضمن تنفيذ نقطتين لممارسة الأنشطة الرياضية، الأولى بحي الزهور بمدينة الخارجة، والثانية بميدان نقابة المهندسين بمدينة الداخلة، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وتستهدف المبادرة جميع الفئات العمرية، من خلال إتاحة ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، تشمل الجري والمشي والتمرينات البدنية والأنشطة الترفيهية، بما يشجع المواطنين على المشاركة والاستفادة من المساحات المفتوحة والشوارع والميادين في ممارسة الرياضة.

وأضافت أن المبادرة ستُنفذ بصورة أسبوعية كل يوم جمعة، بأحياء ومناطق مختلفة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وتحفيز المواطنين على اتباع أنماط حياة صحية.

محافظة الوادي الجديد تعلن تفعيل مبادرة «ازرع نخلة» بالمدارس

وأعلنت محافظة الوادي الجديد تفعيل مبادرة «ازرع نخلة» بمدرسة المكس البحري للتعليم الأساسي بمركز باريس، في إطار جهود نشر الوعي البيئي بين الطلاب وزيادة المساحات الخضراء داخل المؤسسات التعليمية، ودعم توجهات التنمية المستدامة.



تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة

وأوضحت المحافظة أن المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى النشء، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة المدرسية.

وشهدت الفعالية مشاركة قيادات الإدارة التعليمية وقسم باريس التعليمي، إلى جانب المعلمين والطلاب، حيث تضمنت زراعة أشجار النخيل بمشاركة الطلاب، بما يعزز روح الانتماء والعمل الجماعي.

وتستهدف المبادرة غرس ثقافة الاهتمام بالبيئة لدى الطلاب، وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدارس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية ومستدامة.