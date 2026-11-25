أدانت الأمم المتحدة الهجمات الجوية التي نفذتها طائرات مسيّرة في ولاية النيل الأزرق بالسودان، وأسفرت عن مقتل 17 مدنياً على الأقل في مدينة الدمازين، عاصمة الولاية، وسط تحذيرات من تصاعد استهداف المدنيين مع استمرار القتال.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في ولاية النيل الأزرق، وما تسببه من سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

ونقل دوجاريك عن مصادر محلية أن موجة من هجمات الطائرات المسيّرة وقعت الثلاثاء، واستهدفت مواقع عدة في الولاية، بينها مدينة الدمازين وبلدة الرصيرص الواقعة إلى الشمال منها، مؤكداً إدانة الأمم المتحدة للهجمات والخسائر البشرية الناتجة عنها.

وشدد المتحدث الأممي على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، محذراً من استهدافها، ومذكراً بأن القانون الإنساني الدولي يوفر لها الحماية، كما جدد الدعوة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام إلى جميع المحتاجين.

وفي حصيلة أخرى، أعلن المرصد السوداني لحقوق الإنسان مقتل 19 مدنياً على الأقل وإصابة نحو 25 آخرين في هجمات الثلاثاء، متهماً ميليشيا الدعم السريع بتنفيذها باستخدام أكثر من 30 طائرة مسيّرة متفجرة استهدفت أحياء سكنية ومنشآت في الدمازين.

وأوضح المرصد أن 17 شخصاً من أربع عائلات قُتلوا في الدمازين، فيما سقط قتيلان آخران في الرصيرص، مشيراً إلى أن معظم المصابين من الأطفال، وأن المدينة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين.

ولم تصدر السلطات السودانية أو ميليشيا الدعم السريع تعليقاً على الخسائر التي أُعلن عنها.

وفي سياق متصل، كشف دوجاريك عن مشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، في مشاورات نظمتها المجموعة الخماسية مع التحالف التأسيسي السوداني المعروف باسم «تأسيس»، والذي يضم ميليشيا الدعم السريع.

وتضم المجموعة الخماسية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وتهدف مشاوراتها إلى مناقشة المخاوف والأسئلة التي طرحها التحالف السوداني.