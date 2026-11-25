واصل الهلال الأحمر المصري استجابته لمساندة المصابين والمتضررين من حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، من خلال توجيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، الدعم النفسي، التقصي وإعادة الروابط الأسرية، إلى موقع الحادث وعدد من المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وشملت تدخلات الفرق التواجد بموقع الحادث ومستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وأهالي الضحايا، وتوفير المساعدات اللازمة، ومساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وتتابع السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، تداعيات الحادث، ووجّهت فرق الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم وكافة التدخلات اللازمة.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين به بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.