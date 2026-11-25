تقدمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ممثلةً بالقائم بأعمال السفارة السفير ناجي الناجي ومستشاري وكوادر السفارة، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث الحريق الأليم الذي اندلع بمحافظة الجيزة، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب السفير ناجي الناجي عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث المفجع، متقدماً بأحر التعازي إلى أسر الضحايا المتوفين وذويهم، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً تضامن دولة فلسطين وشعبها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.