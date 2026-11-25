نعت سفارة فلسطين لدى مصر ضحايا حريق دائري الوراق بمحافظة الجيزة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وتقدم القائم بأعمال السفارة الفلسطينية، السفير ناجي الناجي، ومستشارو وكوادر السفارة، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، معربين عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث الأليم.

وأكد السفير ناجي الناجي تضامن دولة فلسطين وشعبها مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأسفر الحصر الأولي وفقا لوزارة الصحة، عن 30 وفاة و16 حالة إصابة، مع استمرار متابعة الاحصاءات المعلنة، اثر تفحم 27 سيارة على الطريق.