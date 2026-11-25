نعت الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي شهد انفجار سيارة نقل مواد بترولية واندلاع حريق امتد إلى عدد من السيارات، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت شاكر في بيان صحفي لها أن الحادث يمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لإجراءات الأمن والسلامة على الطرق، خاصة فيما يتعلق بنقل المواد البترولية والخطرة، مشيرة إلى أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الالتزام باشتراطات السلامة يجب أن يكون أولوية في جميع مراحل نقل وتداول المواد الخطرة.

مراجعة شاملة لمنظومة نقل المواد البترولية والخطرة

وطالبت شاكر بمراجعة ضوابط تشغيل وترخيص سيارات نقل المواد البترولية والخطرة، والتأكد من توافر وسائل الأمان ومعدات الإطفاء وأنظمة الحماية بها، فضلًا عن إجراء الفحوص الفنية الدورية والتأكد من صلاحية المركبات ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة.

تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين

كما دعت إلى تشديد الرقابة على الشركات والجهات العاملة في نقل المواد الخطرة، والتأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بصورة فعلية، مع تفعيل إجراءات التفتيش والمتابعة والمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالضوابط المكتوبة دون التأكد من تنفيذها على أرض الواقع.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن أرواح المواطنين لا يجب أن تكون ثمنًا لأي إهمال أو تقصير، وأن تأمين الطرق وحماية مستخدميها يتطلبان تحركًا جادًا ومراجعة مستمرة لمنظومة السلامة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تخلف وراءها ضحايا وأسرًا تعيش ألم الفقد.