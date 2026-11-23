أعلن مجلس النواب الليبي عقد اجتماع طارئ لهيئة رئاسة المجلس، اليوم الإثنين، لبحث الاعتداءات التي استهدفت ميناء بنغازي، ومتابعة تطورات الحادث والجهود الرامية إلى كشف ملابساته وتحديد الجهات المسؤولة عنه.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، إن المجلس يتابع نتائج التحقيقات الجارية بشأن الاعتداءات، بهدف الوقوف على تفاصيلها وتحديد الأطراف المتورطة فيها، مؤكداً أن الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وتهديداً لأمن الملاحة.

وأضاف المتحدث أن هيئة رئاسة المجلس ستبحث خلال اجتماعها الطارئ تداعيات هذه الاعتداءات، في ظل ما تمثله من تهديد لأحد المرافق الحيوية في البلاد، وما قد تترتب عليها من انعكاسات أمنية واقتصادية.

وفي سياق متصل، دعا مجلس النواب الليبي إلى احترام مؤسسات الدولة وتغليب لغة الحوار الوطني، مشدداً على رفضه تحويل مؤسسات الدولة إلى رهينة للخلافات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة.

وأكد المجلس أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية وصون استقلاليتها، وتجنب الزج بها في التجاذبات السياسية، بما يضمن استمرار عملها وأداء مسؤولياتها الوطنية، ويحافظ على وحدة الدولة واستقرارها.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب الاعتداءات التي استهدفت ميناء بنغازي، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الرسمية بشأن طبيعة الهجمات والجهات المسؤولة عنها، والإجراءات التي قد يتخذها المجلس للتعامل مع تداعياتها.