خطفت الإعلامية مي حلمي الأنظار بإطلالة جديدة اتسمت بالأناقة والعصرية، حيث ظهرت بتنسيق يجمع بين الطابع الكاجوال واللمسات الأنثوية، مع اختيار ألوان هادئة وتصميم لافت يناسب أجواء الظهور غير الرسمي.

مي حلمي بإطلالة كلاسيكية أنيقة تنسيق يجمع بين الجرأة والأنوثة

واعتمدت مي حلمي على طقم مكون من جاكيت قصير وتنورة، جاء بتصميم يحمل نقوشا وتفاصيل متداخلة بدرجات البيج والرمادي والأسود، ما منح الإطلالة طابعا مميزا بعيدا عن التنسيقات التقليدية، مع الحفاظ على البساطة في اختيار الألوان.

وجاء الجاكيت بقصة محددة عند الخصر، مع أزرار أمامية وتفاصيل بارزة في التصميم، بينما ظهرت التنورة بقصة قصيرة متناسقة مع الجزء العلوي، لتمنح الإطلالة مظهرا متكاملا يجمع بين الأناقة والجرأة، دون الحاجة إلى إضافة تفاصيل كثيرة.

ونسقت مي حلمي إطلالتها مع حذاء بكعب عال باللون الأسود، تميز بتفاصيل مربعة عند المقدمة ولمسة بيضاء، وهو ما أضاف اختلافا واضحا إلى التنسيق وساعد على إبراز الحذاء كجزء من تفاصيل اللوك.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مي حلمي تسريحة شعر منسدلة وناعمة، مع مكياج يبرز ملامحها بشكل هادئ، لتتناسب التفاصيل مع طبيعة الملابس التي اعتمدت على النقوش والتصميم اللافت.

وتعكس الإطلالة اعتماد مي حلمي على التنسيقات التي تجمع بين القطع القصيرة والتصميمات المحددة للقوام، وهي اختيارات تمنح اللوك طابعا عصريا، خاصة عند تنسيقها مع أحذية ذات تصميم مختلف وإكسسوارات بسيطة.

وتعد الأطقم المكونة من الجاكيت والتنورة من الاختيارات التي يمكن الاعتماد عليها في أكثر من مناسبة، إذ تمنح صاحبتها مظهرا متناسقا دون عناء اختيار قطع منفصلة، كما يمكن تغيير طابعها بسهولة من خلال الحذاء والإكسسوارات، سواء للحصول على إطلالة أكثر هدوءا أو تنسيق جريء يناسب محبي الموضة.