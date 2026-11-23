قرر قاضي التجديد بأكتوبر، استمرار حبس المتهمين في واقعة اختطاف أحمد عبده عوض، رئيس مجلس إدارة قناة الفتح الإسلامية، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطافه وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه بمدينة 6 أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المجني عليه إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، أفاد فيه بتعرضه للاختطاف أثناء توجهه برفقة سائقه وأحد مساعديه من محل إقامته إلى مقر عمله بمدينة الفردوس.

وأوضح في أقواله أن سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص استوقفتهم، وادعى مستقلوها أنهم من رجال الشرطة، قبل أن يستقل اثنان منهم السيارة التي كان بداخلها، فيما تبعتهم سيارة أخرى، واصطحبوه لعدة ساعات.

وأضاف أن المتهمين طالبوه بدفع فدية مالية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه وعدم التعرض له أو لأسرته، قبل أن تنتهي المفاوضات بالاتفاق على دفع 150 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المتهمين استولوا كذلك على دفتر إيصالات تبرعات خاص بالجمعية التي يرأسها، وعلبة صغيرة تحتوي على قلمين، وحصلوا على رقم هاتفه المحمول، قبل أن يطلقوا سراحه بمنطقة غرب سوميد بطريق الواحات.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم عقب تقنين الإجراءات، فيما باشرت جهات التحقيق استجوابهم، وقررت تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.