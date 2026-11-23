تشهد سماء مصر والعالم ظهور 4 أقمار عملاقة متتالية، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى فبراير 2027، في ظاهرة فلكية تبلغ ذروتها يوم 24 ديسمبر المقبل، عندما يظهر القمر في أقرب مسافة له من الأرض خلال عام 2026.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن العالم بأكمله سيتمكن من مشاهدة هذه الظاهرة ، إلا أن بدر يوم 24 ديسمبر المقبل يعد الأكثر انطباقا لشروط القمر العملاق خلال العام.

وقال تادرس إن الشروط الأساسية لوصف القمر بأنه عملاق تتمثل في أن يكون بدرا، وأن يقع في منطقة الحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره إلى الأرض، وأن تقل المسافة بينه وبين الأرض عن 360 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أن هذه الشروط تتحقق بصورة أكثر دقة في بدر ديسمبر، يليه بدر يناير، بينما ينطبق الوصف بدرجة أقل على قمري نوفمبر وفبراير.

وأشار الى أن أول هذه الأقمار سيظهر غدا، يليه بدر 24 ديسمبر، ثم 22 يناير 2027، وصولا إلى القمر الرابع يوم 21 فبراير من العام نفسه.

وأوضح أن بدر 24 ديسمبر سيصل إلى مسافة تقارب 356 ألفا و740 كيلومترا من مركز الأرض، ليكون أقرب بدر إليها خلال عام 2026، والأكبر ظاهريا والأكثر سطوعا بين الأقمار المكتملة خلال العام، ويعرف باسم "قمر ليلة الميلاد".

ونوه الى أن اقتراب القمر من الأرض يعزز تأثيراته على المد والجزر، وقد يؤدي تزامن اكتماله مع وجوده في نقطة الحضيض إلى زيادة المد والجزر.

واشار الى أن الظاهرة تتيح لهواة الفلك والتصوير الفلكي فرصة لرصد الأقمار الأربعة وتوثيق الاختلاف في أحجامها الظاهرية، خاصة عند شروقها وغروبها، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، فيما تساعد المناظير والتلسكوبات على رصد تفاصيل سطح القمر.