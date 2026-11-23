أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن هيئة رئاسة المجلس تعقد اجتماعا طارئا، اليوم، لبحث الاعتداءات التي استهدفت ميناء بنغازي البحري، وتداعياتها على السيادة الوطنية وأمن الملاحة البحرية.

وقال بليحق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن مجلس النواب يدين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت الملاحة التجارية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للسيادة الليبية وتهديدا خطيرا لسلامة حركة السفن وأمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشاد المتحدث الرسمي بالجاهزية التي أظهرتها القوات المسلحة العربية الليبية في التعامل مع التهديدات، مثمنا جهودها في حماية السيادة الوطنية وتأمين السواحل والمياه الإقليمية، ومؤكدا أهمية تنسيق الجهود العسكرية والأمنية والمدنية لمواجهة التحديات الراهنة وحماية مقدرات الشعب الليبي.

وشدد بليحق على أن مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن ليبيا واستقرارها تتطلب توحيد الصف الوطني والإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بما يضمن وحدة القرار ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية الأراضي والمياه الإقليمية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.

وأوضح أن مجلس النواب يتابع نتائج التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الاعتداءات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة الليبية وحماية أمنها ومصالحها الوطنية.

يأتي الاجتماع في أعقاب هجمات شهدتها منطقة ميناء بنغازي والسواحل المحيطة بها، طالت سفنا تجارية وأثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن استهداف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية، إلى جانب سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة سواحل المدينة، باستخدام زوارق بحرية مسيرة، فيما أشارت تقارير إلى وقوع إصابات جراء الهجمات.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق خارج نطاق المواجهة المباشرة بين البلدين، وسط تساؤلات بشأن الجهات المسؤولة عن الهجمات واحتمالات انعكاسها على أمن ليبيا واستقرارها.