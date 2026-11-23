أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إطلاق المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجانب تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، يمثل امتدادًا لمسيرة مصر في مجال التنمية الاجتماعية ورؤية مستقبلية لتطوير منظومة الحماية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بافتتاح المنتدى، أن هذه المسيرة تستند إلى إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وأن العدالة الاجتماعية تمثل ضمانة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره.

وأضافت أن مصر تعتزم عقد منتدى الحماية الاجتماعية بشكل دوري، والعمل على توثيق مخرجات النسخة الأولى ودمجها ضمن مسار العمل المستقبلي، تمهيدًا للبدء في إعداد النسخة الثانية من المنتدى عام 2028.