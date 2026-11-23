استقرت أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في مصر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، وفق الأسعار المعلنة للمنتجات البترولية، دون تسجيل أي تغيير في قيمة اللتر أو الأسطوانة، إذ بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، وسجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، بينما وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، واستقر السولار عند 20.50 جنيه للتر.

ويأتي استقرار أسعار الوقود بالتزامن مع استمرار اهتمام المواطنين، خصوصًا أصحاب السيارات والسائقين والعاملين في قطاعات النقل والخدمات، بمتابعة أحدث أسعار المنتجات البترولية، نظرًا لتأثيرها المباشر في تكاليف التنقل ونقل الركاب والبضائع، إلى جانب ارتباطها بتكاليف التشغيل في عدد من الأنشطة التجارية والخدمية.

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وفيما يأتي رصد لأسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، وفق البيانات الواردة عن الاثنين 23 نوفمبر 2026.

ما أسعار البنزين اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 في مصر؟

حافظت أسعار البنزين بمختلف أنواعه على مستوياتها المعلنة داخل محطات الوقود في مصر، وجاءت أسعار اللتر الواحد على النحو الآتي:

سعر بنزين 95 اليوم: 24 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 اليوم: 20.75 جنيه للتر.

وتهم هذه الأسعار شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما مالكي السيارات الخاصة والأفراد الذين يعتمدون على المركبات التي تعمل بالبنزين في تنقلاتهم اليومية، إذ تمثل تكلفة الوقود أحد العناصر الأساسية التي يضعها أصحاب السيارات في حساباتهم عند تقدير نفقات الاستخدام والتنقل.

كم سعر السولار اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026؟

استقر سعر السولار في مصر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 عند 20.50 جنيه للتر، دون تغيير وفق الأسعار الواردة في البيانات.

ويحظى السولار بأهمية كبيرة داخل قطاع النقل، لاعتماد عدد كبير من سيارات نقل الركاب والبضائع والمعدات عليه، فضلًا عن دخوله ضمن عناصر التكلفة التشغيلية للعديد من الأنشطة التجارية والخدمية.

وتجعل هذه الأهمية سعر السولار من المؤشرات التي يتابعها المواطنون والعاملون في قطاعات النقل والتجارة، نظرًا لارتباطه بتكاليف تشغيل وسائل نقل متعددة، سواء المستخدمة في نقل الأفراد أو البضائع والمعدات.

ما أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في مصر؟

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي والتجاري اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، وفق الأسعار المعلنة، وجاءت على النحو الآتي:

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

وتشمل الأسعار المعلنة نوعين من الأسطوانات، أحدهما مخصص للاستخدام المنزلي بوزن 12.5 كجم، والآخر للاستخدام التجاري بوزن 25 كجم، مع استمرار العمل بالقيم المحددة لكل منهما دون تغيير وفق البيانات الواردة.

كم سعر الكيروسين وغاز تموين السيارات الاثنين 23 نوفمبر 2026؟

شملت قائمة أسعار المنتجات البترولية المعلنة اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 الكيروسين وغاز تموين السيارات، وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر لتر الكيروسين: 20.50 جنيه.

سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا.

وبذلك تتضمن قائمة الأسعار المعلنة البنزين بأنواعه الثلاثة، والسولار، وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، إلى جانب الكيروسين وغاز تموين السيارات، دون الإشارة إلى حدوث تعديل في هذه الأسعار خلال اليوم المذكور.

لماذا استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر؟

يرتبط استمرار العمل بأسعار الوقود الحالية بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي نص على تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تعديل، وذلك عقب مراجعة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في تكلفة الاستيراد والتسعير.

وشملت المراجعة التغيرات التي طرأت على سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مع مقارنة هذه المتغيرات بالربع السابق، وفقًا للضوابط المنظمة لآلية التسعير التلقائي.

وتعتمد مراجعة أسعار المنتجات البترولية، وفق ما ورد في البيانات، على متابعة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتكلفة الاستيراد والتسعير، وفي مقدمتها تحركات أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية، وهي عوامل تدخل ضمن عملية مراجعة الأسعار التي تجريها اللجنة وفق الضوابط المنظمة للآلية.

ما قائمة أسعار المنتجات البترولية في مصر اليوم؟

يمكن تلخيص أسعار المنتجات البترولية المعلنة في مصر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 في القائمة الآتية:

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

السولار: 20.50 جنيه للتر.

أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.

غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وتوضح القائمة استمرار العمل بالأسعار الواردة دون تعديل في تاريخ الاثنين 23 نوفمبر 2026، مع أهمية متابعة أي بيانات رسمية جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.