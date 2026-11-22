تحدثت الفنانة الفرنسية اللبنانية منال عيسى عن تجربتها في فيلم «المراعي الصيفية»، كاشفة تفاصيل الشخصية التي تقدمها والصعوبات التي واجهتها خلال التصوير، خاصة أن العمل يتناول مفاهيم الغربة و الانتماء و سعادتها بردود الفعل عن الفيلم.

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وقالت منال عيسى، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إنها انجذبت إلى فكرة الفيلم، موضحة أن الشخصية التي تقدمها تحاول الهروب من أشياء كثيرة، لكنها تجد نفسها في النهاية أمام كل ما كانت تسعى للابتعاد عنه.

وعن كواليس العمل، أشارت إلى أن التعامل مع الأغنام ورعايتها كان من أبرز التحديات التي واجهتها، خاصة أنها لم تكن تعرف في البداية كيف تتعامل معها، لكنها اعتادت الأمر مع مرور الوقت، حتى أصبحت تستمتع بانتظار مشاهد تصوير الأغنام.

وتطرقت منال عيسى إلى مفهوم الغربة في حياتها، مؤكدة أنها لا ترتبط بالضرورة بالابتعاد عن الوطن أو المكان، فقد يشعر الإنسان بالغربة حتى وسط أقرب الأشخاص إليه.

فيلم المراعي الصيفية

وتدور أحداث الفيلم حول «هانا»، التي اختارت العمل في رعي الأغنام وسط جبال الألب، بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، بينما يظل ماضيها وارتباطها بلبنان حاضرين في حياتها. وتحمل الشخصية مشاعر الغربة والحنين إلى الوطن والأشخاص الذين تركتهم خلفها منذ طفولتها.

حظي الفيلم باهتمام سينمائي دولي بعد عرضه ضمن قسم «صنّاع الأفلام من الحاضر»، في الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي عام 2026، حيث حصلت منال عيسى على جائزة أفضل أداء عن دورها في العمل.



