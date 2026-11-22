في مشهد إنساني مؤثر، خطف طفل صغير لم يتجاوز الرابعة من عمره أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يؤدي الصلاة بمفرده داخل مدرسته، مفضلًا الوقوف بين يدي الله على اللعب واللهو مع زملائه خلال فترة الاستراحة.

وبدأت القصة بعدما وثّقت إحدى المعلمات هذا الموقف العفوي في مقطع فيديو متداول، أظهر خروج الأطفال إلى ساحة المدرسة لقضاء وقت الاستراحة، والانطلاق في اللعب والمرح، بينما اختار الطفل الابتعاد عن أجواء اللهو والتوجه إلى مكان هادئ.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يقف لأداء الصلاة بمفرده، في مشهد عكس براءة لافتة وحرصًا على العبادة رغم صغر سنه، الأمر الذي أثار إعجاب وتأثر الكثيرين ممن شاهدوا المقطع.

ولم يكن الموقف مجرد لقطة عابرة، بل أعاد تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة في غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأطفال منذ الصغر، خاصة أن القدوة الحسنة والممارسة اليومية تسهمان في تشكيل سلوك الصغار وتعويدهم على العبادات.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بتصرف الطفل وبراءته، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعوات بأن يحفظه الله ويجعله من الصالحين، مع الإشادة بأسرته على ما غرسته فيه من حب للصلاة والعبادة.