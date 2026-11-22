تحدث محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، عن مستقبل المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أن استمراره مع الفريق لن يدوم طويلًا، وأن رحيله عن منصبه بات مسألة وقت خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الجليل، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن هناك مؤشرات تدفعه للاعتقاد بأن تجربة عموتة مع الأهلي تقترب من نهايتها، متوقعًا حدوث تغيير على مستوى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات المحيطة بمستقبله.

وكان قد أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد رضا، علي محمود، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.