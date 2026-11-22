تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، سواء على مستوى الدوريات الأوروبية أو منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم بشكل خاص إلى قمة ليفربول ومانشستر يونايتد، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

كما تشهد منافسات الدوري الإسباني مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وفياريال، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة، في ظل سعي الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتتواصل الإثارة في الملاعب الأوروبية بإقامة مجموعة من المواجهات القوية في الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني والتركي، إلى جانب مباريات مهمة في بطولة كأس العالم للناشئين، يتصدرها لقاء منتخب مصر أمام قطر.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

* هال سيتي ضد برايتون، الساعة 4 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 5.

* ليفربول ضد مانشستر يونايتد، الساعة 6:30 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

* برشلونة ضد فياريال، الساعة 3 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

* راسينج سانتاندير ضد ريال سوسيداد، الساعة 5:15 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

* أوساسونا ضد مالاجا، الساعة 7:30 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

* خيتافي ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

* يوفنتوس ضد فينيزيا، الساعة 1:30 ظهرًا.

* بولونيا ضد أودينيزي، الساعة 4 مساءً.

* ساسولو ضد جنوى، الساعة 4 مساءً.

* ميلان ضد فروسينوني، الساعة 7 مساءً.

* أتالانتا ضد إنتر، الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

* باريس إف سي ضد أنجييه، الساعة 4 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

* لوريان ضد رين، الساعة 6:15 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

* مارسيليا ضد لو مان، الساعة 9:45 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

* أجسبورج ضد ماينز، الساعة 4:30 مساءً.

* فيردر بريمن ضد هامبورج، الساعة 6:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

* قونيا سبور ضد بشكتاش، الساعة 3 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

* طرابزون سبور ضد أيوب سبور، الساعة 6 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

تستكمل منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بإقامة عدة مواجهات، أبرزها مباراة منتخب مصر أمام قطر، والتي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وجاءت مواعيد مباريات البطولة كالتالي:

* اليونان ضد بنما، الساعة 2:30 مساءً.

* الدنمارك ضد أستراليا، الساعة 2:30 مساءً.

* الإكوادور ضد أوغندا، الساعة 3 مساءً.

* فرنسا ضد السعودية، الساعة 3:30 مساءً.

* كوريا الجنوبية ضد كاليدونيا، الساعة 4:30 مساءً.

* قطر ضد مصر، الساعة 5 مساءً.

* الأرجنتين ضد موزمبيق، الساعة 5:30 مساءً.

* أوروجواي ضد هايتي، الساعة 5:30 مساءً.

وتعد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد، ولقاء برشلونة وفياريال، ومباراة مصر وقطر من أبرز مباريات اليوم التي ينتظرها عشاق كرة القدم، في يوم كروي حافل بالمواجهات المهمة على مختلف المستويات