تقدّم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص التهنئة إلى مجلس إدارة نادي الصيد الجديد، برئاسة الدكتور أشرف محرم، بعد فوزه بثقة أعضاء الجمعية العمومية خلال الانتخابات الأخيرة، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعات أعضاء النادي.

وأكد مجلس إدارة الزمالك اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تربط الناديين، مشددًا على أهمية استمرار أواصر التعاون والتواصل بين المؤسستين الرياضيتين، بما يسهم في دعم الرياضة المصرية وتطوير الأنشطة المختلفة.

وحرص مسؤولو القلعة البيضاء على توجيه التهنئة للمجلس الجديد لنادي الصيد، معربين عن تمنياتهم بمواصلة النادي العريق مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار، وأن تشهد الفترة المقبلة نجاحات جديدة على المستويين الإداري والرياضي.

تشكيل مجلس إدارة نادي الصيد الجديد

وأسفرت انتخابات نادي الصيد عن فوز الدكتور أشرف محرم بمنصب رئيس مجلس الإدارة، بعدما نال ثقة أعضاء الجمعية العمومية، فيما حسم عادل سليم منصب نائب الرئيس.

وجاء هاني عزت في منصب أمين الصندوق، بينما ضمت قائمة الأعضاء فوق السن كلًا من إيمان العاصي، وأحمد وجيه، وكريم عبد الرحمن، ومحمد العقدة، ومحمود عون، وأحمد الشاذلي، وإيمان كريم.

وفيما يتعلق بمقاعد العضوية تحت السن، فاز كل من علي جبيلي وندا حافظ بعضوية مجلس الإدارة، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس الجديد الذي يتولى مسؤولية إدارة شؤون النادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتمنى مزيدًا من التعاون مع نادي الصيد

وتعكس تهنئة الزمالك لمجلس إدارة نادي الصيد حرص إدارة القلعة البيضاء على تعزيز العلاقات مع الأندية المصرية، وتأكيد أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الرياضية، بما يخدم مصالح الأعضاء والجماهير، ويساهم في الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ المجلس الجديد لنادي الصيد مهامه خلال الفترة المقبلة، وسط تطلعات أعضاء الجمعية العمومية لمواصلة تطوير الخدمات والمنشآت والأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل النادي.