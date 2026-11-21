واصل محمد السيد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني محمد السيد من إصابة في وجه القدم، بينما يعاني الزناري من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد إبراهيم من آلام في الركبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.