تواصلت علامات الاستفهام حول مستقبل هيثم حسن، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف سيلتيك الإسكتلندي؛ بعدما غاب عن قائمة فريقه لمواجهة سانت ميرين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسكتلندي الممتاز، للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء استبعاد هيثم حسن بقرار فني؛ بعدما غاب أيضًا عن مواجهة كيلمارنوك الماضية، وهو ما أثار التكهنات بشأن موقفه داخل حسابات المدير الفني مارتن أونيل، وإمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب تصريحات أونيل- التي نقلتها صحيفة «ديلي ريكورد» الإسكتلندية- فإن غياب اللاعب لا يرتبط بالإصابة، موضحًا أن الجهاز الفني قرر إراحة عدد من اللاعبين “في إطار سياسة التدوير”، مع وجود ارتباطات مهمة للفريق خلال الفترة المقبلة، سواء في الدوري أو الدوري الأوروبي.

ورغم التبرير الفني للمدرب؛ فإن تكرار استبعاد اللاعب يفتح الباب أمام احتمالات رحيله في يناير، خاصة أنه لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه على التشكيل الأساسي منذ انضمامه إلى سيلتيك.