‏‎في أجواء احتفالية مميزة، احتفل مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض والفنانة رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتهما فريدة على عريسها وليد، في حفل أسطوري أقيم بقصر محمد علي، بحضور أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين، إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

‏‎وشهد الحفل لحظات إنسانية مؤثرة منذ دخول العروسين إلى قاعة الاحتفال على أنغام الموسيقى، وسط أجواء من البهجة والترحيب من الأهل والأصدقاء، فيما خطفت الفنانة رانيا فريد شوقي الأنظار بتأثرها الشديد خلال الاحتفال بزفاف ابنتها.

‏‎وكانت من أبرز اللحظات العائلية مشاركة والدي العروس لها الرقص في فقرتين منفصلتين، على أنغام أغنية «دنيتي الحلوة» للنجمة أصالة، وسط تفاعل أفراد الأسرة، في مشهد جمع بين السعادة والتأثر.

‏‎كما شاركت رانيا فريد شوقي ابنتها الرقص على أنغام أغنية «بحبك حب رباني» للفنانة أصالة، ولم تتمالك دموعها من شدة التأثر والفرحة، وظهرت وهي تمسح دموعها في لحظة عكست مشاعر الأم في ليلة زفاف ابنتها.

حفل زفاف ابنة رانيا فريد شوقي وعاطف عوض

‏‎وأحيا حفل الزفاف المطرب أحمد سعد، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها «اليوم الحلو ده» و«ابن المحظوظة»، وسط تفاعل كبير من الحضور والعروسين، الذين شاركوه الغناء والرقص في أجواء مليئة بالحيوية.

كما شارك النجم مصطفى قمر في إحياء الحفل، حيث قدم مجموعة من أشهر أغنياته التي أشعلت أجواء الاحتفال وتفاعل معها الحضور، فيما أضفى والد العروس، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، لمسته الفنية الخاصة على الحفل، من خلال تصميم مجموعة من الرقصات لفرقة استعراضية قدمت عددًا من الاستعراضات المميزة، التي أضفت أجواء من البهجة والإبهار على ليلة الزفاف

‏‎وشهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وروجينا، وصابرين، ونرمين الفقي، وداليا البحيري، ومحمد رياض، وناهد السباعي، وعبير منير، وجميلة عادل عوض، ، تامر الصراف ،حنان مفيد فوزي، إلى جانب الإعلامية بوسي شلبي، والمخرجتين نجلاء رشدي وشيرين عادل، المطرب خالد سليم و المطربه امينه ، وأحمد عبدالله ، نيرمين زعزع ، وعادل عوض ، علاء عوض ، المنتج أيمن يوسف، احمد حافظ . كابتن محمود الخطيب ، سولاف فواخرجي، المذيعه اميره عبدالعظيم ،ريهام المصري ،بوسي شلبي، ايمن عزب ، مصمم الأزياء هاني البحيري ،،وعدد آخر من الفنانين والشخصيات العامة.

‏‎وكانت فريدة قد احتفلت بعقد قرانها على وليد في وقت سابق بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

‏‎وتنتمي فريدة إلى عائلة فنية عريقة، فهي ابنة مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض والفنانة رانيا فريد شوقي، وحفيدة الفنانين الراحلين محمد عوض وفريد شوقي، كما أنها ابنة شقيق الفنان علاء عوض والمخرج عادل عوض، لتجمع بين إرث فني مميز لعائلتين من أبرز العائلات الفنية في مصر.

حفل زفاف ابنة رانيا فريد شوقي وعاطف عوض

حفل زفاف ابنة رانيا فريد شوقي وعاطف عوض

حفل زفاف ابنة رانيا فريد شوقي وعاطف عوض

حفل زفاف ابنة رانيا فريد شوقي وعاطف عوض