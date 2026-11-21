كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة بشأن موقف النادي الأهلي من إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد البيان الأخير الذي نشره النادي لتوضيح موقف اللاعب وحقيقة غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم فايق إن برنامجه تواصل مع أحد المصادر داخل النادي الأهلي، للاستفسار عن طبيعة المنشور الأخير المتعلق بإمام عاشور، ومعرفة حقيقة موقف الإدارة من اللاعب، في ظل حالة الجدل المثارة حول مستقبله داخل القلعة الحمراء.

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة موقف إمام عاشور

وأوضح فايق أن المصدر الذي تواصل معه أكد أن إمام عاشور لا يزال أحد أبناء النادي، ويحظى بالدعم والمساندة، قائلًا: «إمام عاشور ابننا وبندعمه وهو لاعب عندنا».

وأضاف المصدر أن ابتعاد اللاعب عن المشاركة في بعض الفترات لأسباب فنية لا يعني خروجه من حسابات النادي، مشددًا على أن إمام عاشور لا يزال لاعبًا مهمًا في صفوف الفريق، ويحظى بالدعم الكامل من جانب الإدارة.

وأشار الإعلامي إلى أن الأهلي سبق أن اتخذ قرارًا باستبعاد إمام عاشور لفترة طويلة، وهو ما يؤكد أن النادي يمتلك الحق الكامل في التعامل مع الموقف وفقًا لرؤيته واحتياجات الفريق.

إبراهيم فايق يدافع عن قرارات الأهلي بشأن اللاعب

وأكد إبراهيم فايق أن إدارة الأهلي والجهاز الفني يمتلكان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات المتعلقة بمشاركة اللاعبين، سواء بالاستبعاد أو الإيقاف أو الجلوس على مقاعد البدلاء أو الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي.

وشدد على أن هذه القرارات تندرج ضمن اختصاصات النادي وجهازه الفني، ولا ينبغي أن تكون محل تدخل أو فرض آراء من أطراف خارجية، خاصة أن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب.

واختتم فايق حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يتعامل مع ملف إمام عاشور وفقًا لمصلحته الفنية والإدارية، متسائلًا عن أسباب تدخل البعض في قرارات النادي، قائلًا: «ليه الناس بتمارس وصاية على الأهلي؟»