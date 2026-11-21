أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، وتوقعت استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة اليوم السبت على أغلب أنحاء الجمهورية لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تظل البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وظهور الأجواء المشمسة إلى جانب التأثر بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وهو ما يسهم في استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح في القاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة مئوية بينما تسجل في محافظات جنوب الصعيد ما بين 30 و33 درجة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على محافظات شمال البلاد، وحار على محافظات جنوب البلاد، خاصة جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال فترات الليل والصباح الباكر حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى ما بين 16 و17 درجة مئوية، وتصل في المدن الجديدة ما بين 14 و15 درجة بينما تسجل في محافظات شمال الصعيد ما بين 13 و14 درجة مئوية.. مؤكدة أن الإحساس بالبرودة سيظل ملحوظا خلال فترات الليل والصباح الباكر في ظل وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى تتجاوز 10 درجات مئوية.

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد .. مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتكون مؤثرة خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، على أن تبدأ في التلاشي تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى ضعف فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين بنسب حدوث تتراوح ما بين 30 و40%، مؤكدة أن فرص الأمطار تظل ضعيفة على باقي المناطق.

وشددت على استقرار الأحوال الجوية وعدم وجود ما يدعو للقلق مع ضرورة عدم التخفيف من الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر وعدم الانخداع بالدفء وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار فيما ناشدت قائدي المركبات توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق خلال فترات تكون الشبورة المائية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للاطلاع على أي مستجدات.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستشهد اعتبارا من يوم الأحد المقبل انخفاضا طفيفا لتعود إلى معدلاتها الطبيعية تقريبا، مع استمرار الأجواء المستقرة والمشمسة خلال ساعات النهار، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح على مدار الأسبوع المقبل ما بين 25 و26 درجة مئوية، لتكون حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى منها بنحو درجة واحدة.