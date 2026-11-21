هل لاحظت أن بعض الأبناء يختارون الحديث عن مشكلاتهم وأسرارهم أثناء ركوب السيارة مع الأم أو الأب، بينما يصعب عليهم فتح الموضوع نفسه داخل المنزل؟ قد يبدو الأمر غريبًا، لكن طريقة الجلوس وطبيعة المكان وغياب المواجهة المباشرة قد تلعب دورًا في جعل الحوار أكثر سهولة وراحة.

وتشير أبحاث في علم نفس الأسرة والتواصل بين الآباء والأبناء إلى أن المكان الذي يدور فيه الحديث يمكن أن يؤثر على طبيعة الحوار، وأن السيارة قد توفر ظروفًا تساعد بعض الأبناء على التعبير عن مشاعرهم ومشكلاتهم بصورة أكثر تلقائية.

دراسة علمية تكشف لماذا تصبح السيارة مساحة للبوح

تناولت دراسة علمية نشرت في 17 مارس 2024 بمجلة Journal of Early Adolescence، بعنوان استكشاف الأماكن التي تفضل الأمهات والمراهقون إجراء الأحاديث فيها حول الضغوط اليومية، تأثير البيئة المحيطة على التواصل بين الأمهات وأبنائهن في مرحلة المراهقة المبكرة.

وشملت الدراسة 100 طفل ومراهق بمتوسط عمر بلغ نحو 11 عامًا، إلى جانب أمهاتهم، واعتمد الباحثون على مقابلات شبه منظمة للتعرف على الأماكن التي يفضلها الطرفان عند مناقشة المشكلات والضغوط اليومية.

وأظهرت النتائج أن الأبناء فضلوا غرف نومهم والمطبخ وغرفة المعيشة، بينما جاءت السيارة ضمن الأماكن الثلاثة الأولى التي فضلتها الأمهات للتحدث مع أبنائهن.

لماذا يبوح الأبناء بأسرارهم في السيارة أكثر من المنزل؟

وأوضح الباحثون أن الراحة النفسية والخصوصية والابتعاد عن وجود أشخاص آخرين من العوامل التي تؤثر على اختيار مكان الحوار، كما أشاروا إلى أن الجلوس جنبًا إلى جنب في السيارة قد يجعل الحديث أقل رسمية وأقل إحراجًا مقارنة بالجلوس وجهًا لوجه.

لكن الدراسة لم تثبت أن الأبناء جميعًا يفضلون السيارة على المنزل، بل كشفت اختلاف تفضيلات الأمهات والأبناء وأهمية البيئة المحيطة في التواصل الأسري.

5 أسباب تجعل الأبناء يتحدثون بحرية أكبر في السيارة

1. غياب المواجهة المباشرة والتواصل البصري

عندما يجلس الأب والابن وجهًا لوجه داخل المنزل، قد يشعر الابن بأنه موضع اهتمام وتركيز، خاصة إذا كان الحديث يتعلق بمشكلة شخصية أو موقف محرج.

أما داخل السيارة، فيجلس الطرفان غالبًا في اتجاه واحد، ولا يكون التواصل البصري مستمرًا، وهو ما قد يقلل شعور الابن بالتوتر ويساعده على اختيار كلماته بحرية أكبر.

2. الشعور بالخصوصية والابتعاد عن الآخرين

قد يكون المنزل مزدحمًا بأفراد الأسرة، ما يجعل بعض الأبناء يترددون في الحديث عن مشكلاتهم خوفًا من أن يسمعهم الإخوة أو أفراد العائلة.

وتوفر السيارة في بعض الرحلات مساحة خاصة تجمع الأب أو الأم بالابن، بعيدًا عن المقاطعات والتدخلات، ما يساعد على فتح موضوعات يصعب مناقشتها أمام الآخرين.

3. الحديث دون الشعور بأنه استجواب

من الأسباب المحتملة أيضًا أن الحوار داخل السيارة يحدث غالبًا بصورة تلقائية أثناء الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة أو العودة إلى المنزل.

فبدلًا من أن يشعر الابن بأن والديه خصصا جلسة لمناقشته وسؤاله عن مشكلاته، قد يبدأ الحديث بسؤال بسيط عن يومه، ثم يتطور تدريجيًا إلى موضوعات أكثر عمقًا.

4. وجود نشاط مشترك يقلل التوتر

الرحلة بالسيارة نشاط يومي معتاد، ولذلك قد يكون الحديث خلالها أقل رسمية من الجلوس في غرفة لمناقشة مشكلة محددة.

كما أن الانشغال بالطريق والحديث عن تفاصيل الرحلة قد يمنح الابن وقتًا للتفكير قبل التعبير عن مشاعره، دون الشعور بأنه مطالب بالإجابة الفورية عن كل سؤال.

5. تكرار الرحلات يصنع فرصة للحوار

الذهاب والعودة من المدرسة والجامعة والأنشطة اليومية يوفر فرصًا متكررة للتواصل بين الوالدين والأبناء.

ومع تكرار هذه الرحلات، قد تتحول السيارة إلى مساحة معتادة للحديث وتبادل الأخبار، خاصة إذا اعتاد الأب أو الأم الاستماع دون انتقاد أو إصدار أحكام سريعة.

هل طريقة الحوار أهم من المكان؟

هناك دراسة أخرى منشورة عام 2024 في مجلة Developmental Science، أجراها باحثون من جامعات هولندية وبريطانية، وشارك فيها 218 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عامًا مع أحد الوالدين.

واختبر الباحثون تأثير الإفصاح المتبادل عن المشاعر والتجارب الشخصية مقارنة بالأحاديث العادية، من خلال حوار استمر 9 دقائق، وتبادل فيه الآباء والأبناء مجموعة من الأسئلة.

وأظهرت النتائج أن الأطفال شعروا بأنهم أكثر حبًا وتقديرًا من جانب والديهم عندما شارك الطرفان معلومات شخصية ومشاعر أعمق، مقارنة بالأحاديث السطحية.

وتشير هذه النتيجة إلى أن بناء الثقة لا يعتمد على المكان وحده، بل يتأثر أيضًا بطريقة الحوار ومدى استعداد الوالدين لمشاركة مشاعرهم والاستماع إلى أبنائهم.

كيف تشجعين أبناءك على البوح بأسرارهم؟

يمكن للوالدين الاستفادة من الرحلات اليومية لفتح حوار هادئ مع الأبناء، دون تحويل كل رحلة إلى جلسة أسئلة وتحقيق.

ومن الأفضل البدء بأسئلة مفتوحة مثل: ما أكثر شيء أسعدك اليوم؟ وهل حدث موقف أزعجك؟ وما الشيء الذي كنت تتمنى أن يسير بطريقة مختلفة؟

كما ينبغي تجنب المقاطعة أو إصدار الأحكام فور سماع المشكلة، لأن الابن قد يتوقف عن الكلام إذا شعر بأن كل اعتراف سيقابله توبيخ أو عقاب.

ومن المهم أيضًا احترام خصوصية الأبناء وعدم تحويل ما يبوحون به إلى مادة للنقاش أمام بقية أفراد الأسرة، مع التدخل لحمايتهم عندما يتعلق الأمر بسلامتهم أو تعرضهم للأذى.