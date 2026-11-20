توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة غدًا السبت 21 نوفمبر 2026، على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وخلال الصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب المناطق.

وحذرت الهيئة المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، مؤكدة أن هذا الارتفاع مؤقت وطفيف، بالتزامن مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى، مشيرة إلى أن الأجواء ستشهد تغيرًا سريعًا مع منتصف الأسبوع المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وتأتي حالة الطقس غدًا مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة جنوب البحر الأحمر، إلى جانب احتمالات ضعيفة لتكون السحب وسقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق الشمالية.

حالة الطقس غدًا السبت 21 نوفمبر 2026

تشهد أغلب أنحاء البلاد استمرارًا في الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل والصباح الباكر، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة عند الخروج في الساعات المتأخرة أو المبكرة.

وتشير التوقعات إلى أن الارتفاع الحالي لا يمثل بداية لموجة حر طويلة، بل يأتي في صورة تغير مؤقت، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى، واقتراب عودة الأجواء إلى معدلاتها المعتادة خلال منتصف الأسبوع المقبل.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عدد من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدًا السبت 21 نوفمبر، وتتمثل أبرزها في الآتي:

الشبورة المائية: تتكون خلال الفترة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

تتكون خلال الفترة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق. فرص سقوط الأمطار: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% على مناطق حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% على مناطق حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة. السحب والرذاذ الخفيف: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتتطلب الشبورة المائية توخي الحذر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، خصوصًا خلال ساعات الصباح الأولى.

درجات الحرارة غدًا السبت في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا السبت 21 نوفمبر 2026، في عدد من المدن، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة. الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة. الإسماعيلية: العظمى 29 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 29 درجة، والصغرى 16 درجة. مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة. شرم الشيخ: العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة.

العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة. أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 33 درجة، والصغرى 16 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الأجواء الدافئة نسبيًا خلال النهار، خاصة في جنوب البلاد، مقابل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما يجعل الإحساس بالطقس مختلفًا بين فترات اليوم.

تحذير من الأرصاد.. لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين عدم الانخداع بالارتفاع الطفيف الذي تشهده درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، خاصة عند النظر إلى درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار.

وأكدت أن هذا الارتفاع مؤقت ومحدود، ولا يعني انتهاء الأجواء الباردة، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى، وهو ما يجعل الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد خلال الليل وفي الصباح الباكر.

ويأتي التحذير في ظل التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، إذ قد يشعر المواطنون بأجواء دافئة نسبيًا خلال النهار، قبل أن تنخفض الحرارة بصورة واضحة مع حلول الليل.

موعد عودة انخفاض درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية

لفتت خريطة التنبؤات الجوية إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض سريعًا مع منتصف الأسبوع المقبل، لتعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة.

ويعني ذلك أن الارتفاع الطفيف المتوقع غدًا السبت لن يستمر طويلًا، إذ تشير التوقعات إلى تغير درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع عودة الأجواء الأكثر برودة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وتنصح التوقعات بمراعاة التغيرات بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وعدم الاعتماد على دفء الطقس خلال ساعات الظهيرة عند اختيار الملابس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.