كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط بين تناول كميات أكبر من البروتين الحيواني، خاصة الموجود في اللحوم ومنتجات الألبان، وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، في حين ارتبط الاعتماد على مصادر البروتين النباتي بارتفاع مستويات الهرمون، وإن كانت الفروق المسجلة محدودة.

اللحوم ومنتجات الألبان وعلاقتها بهرمون الذكورة

وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أجرى باحثون من جامعة شرق فنلندا دراسة شملت 2546 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 42 و60 عامًا، بهدف بحث العلاقة بين مصادر البروتين الغذائية ومستويات هرمون التستوستيرون.

وتابع الباحثون الأنماط الغذائية للمشاركين على مدار أربعة أيام، وقسموهم إلى أربع مجموعات وفقًا لمقدار البروتين الذي يحصلون عليه من المصادر الحيوانية والنباتية.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين تناولوا أعلى كميات من البروتين الحيواني سجلوا متوسط مستويات أقل من إجمالي هرمون التستوستيرون مقارنة بمن تناولوا أقل كميات منه.

وعلى الجانب الآخر، ظهر ارتباط عكسي لدى الرجال الذين اعتمدوا بدرجة أكبر على البروتين النباتي، إذ سجل أصحاب أعلى معدلات تناوله مستويات أعلى من التستوستيرون مقارنة بأصحاب المعدلات الأقل.

لكن الباحثين والخبراء أشاروا إلى أن الفروق بين المجموعات كانت محدودة، ولا تعني أن تناول اللحوم أو منتجات الألبان يؤدي بالضرورة إلى انخفاض كبير في هرمون الذكورة.

اللحوم ومنتجات الألبان وعلاقتها بهرمون الذكورة

منتجات الألبان المخمرة ترتبط بانخفاض التستوستيرون

وأظهرت التحليلات الأكثر تفصيلًا أن زيادة تناول البروتين الموجود في منتجات الألبان، وخاصة منتجات الألبان المخمرة، ارتبطت بانخفاض تركيزات التستوستيرون الكلي في الدم.

في المقابل، ارتبط ارتفاع استهلاك البروتين النباتي، خاصة المصادر غير المعتمدة على الحبوب، مثل الخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور، بارتفاع مستويات الهرمون.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد السبب الدقيق وراء اختلاف العلاقة بين البروتين الحيواني والنباتي ومستويات التستوستيرون، لكنهم طرحوا عدة تفسيرات محتملة.

اللحوم ومنتجات الألبان وعلاقتها بهرمون الذكورة

لماذا قد يؤثر نوع البروتين على هرمون التستوستيرون؟

أشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البروتين النباتي قد يحصلون أيضًا على نسب أعلى من الألياف والدهون غير المشبعة، كما قد تكون أنظمتهم الغذائية أكثر توازنًا بشكل عام.

في المقابل، قد يرتبط تناول كميات أكبر من البروتين الحيواني باستهلاك مزيد من الدهون المشبعة والكوليسترول.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن هذه العوامل لم تفسر النتائج بشكل كامل، مشيرين إلى احتمالية وجود عوامل أخرى، منها الاختلافات في مستويات الالتهاب بالجسم، وتنظيم الإنسولين، والطريقة التي ينتقل بها هرمون التستوستيرون عبر مجرى الدم.

وكتب مؤلفو الدراسة أن ارتفاع تناول البروتين الحيواني ارتبط بانخفاض مستويات التستوستيرون المتداول في الدم، بينما أظهر البروتين النباتي ارتباطًا إيجابيًا محدودًا بمستويات الهرمون.

اللحوم ومنتجات الألبان وعلاقتها بهرمون الذكورة

ما المعدل الطبيعي لهرمون التستوستيرون لدى الرجال؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، تتراوح المستويات الطبيعية لإجمالي هرمون التستوستيرون لدى الرجال عمومًا بين 10 و30 نانومول لكل لتر.

وتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بصورة طبيعية بنحو 1% سنويًا بعد سن الثلاثين، كما يمكن أن تسهم السمنة ومرض السكري من النوع الثاني في انخفاض مستوياته.

ويؤدي هرمون التستوستيرون دورًا مهمًا في تنظيم الرغبة الجنسية، وبناء العضلات، والحفاظ على قوة العظام، ودعم مستويات الطاقة، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية الاهتمام بمصادر البروتين ضمن النظام الغذائي، مع التأكيد على أن النتائج تكشف عن ارتباط إحصائي محدود، ولا تثبت أن تناول اللحوم أو الألبان هو سبب مباشر لانخفاض هرمون التستوستيرون.