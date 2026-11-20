كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالبحيرة.







بالفحص تبين بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بجرح قطعى " - مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها إتهمت شقيقها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها إثر حدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مزارع - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









