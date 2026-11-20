هل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ سؤال يتكرر بين الناس كثيرا عند وفاة شخص يوم الجمعة أو ليلتها، إذ يرتبط هذا اليوم بمكانة عظيمة وفضل كبير في الإسلام، وقد ورد حديث نبوي يتحدث عن فضل الموت يوم الجمعة، وهو ما يدفع البعض للتساؤل عن مدى صحة هذا الحديث، وهل وفاة المسلم يوم الجمعة دليل قاطع على حسن خاتمته؟.

هل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال، قائلة إن الموت يوم الجمعة أو ليلتها يُعد من علامات حسن الخاتمة، ويُستبشر به خيرًا؛ لما ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر”.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى عبر موقعها الرسمي، أن العلماء اعتبروا الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة، استنادًا إلى ما ورد في الحديث من الوقاية من فتنة القبر.

هل من يموت يوم الجمعة يُعفى من عذاب القبر؟

ووفقا لما استشهدت به دار الإفتاء، فإن الحديث السابق أن المسلم الذي يموت يوم الجمعة أو ليلتها يقيه الله فتنة القبر، وقد حمل العلماء ذلك على فضل خاص لمن اختار الله له الوفاة في هذا الوقت.

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة

اللهم وسّع قبره مدّ بصره، وافتح له بابًا إلى الجنة، واجعل عمله الصالح أنيسًا له، وارزقه نعيمًا لا ينقطع.

اللهم أجره من عذاب القبر، وأجره من عذاب النار، واجعل حسابه يسيرًا، وثقّل بالحسنات ميزانه، واجمعه بالصالحين في جنات النعيم.

اللهم ارحم من غاب عن أعيننا ولم يغب عن قلوبنا، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين.

اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما، واجزهما عني خير الجزاء، واجعل ما قدماه من خير في ميزان حسناتهما، وارفع مقامهما في الفردوس الأعلى، واجمعني بهما في مستقر رحمتك.