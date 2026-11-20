أكد أيمن عبد العزيز، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، أن محمود ممدوح يمتلك إمكانيات ومميزات جيدة، مثل باقي اللاعبين، مشددًا على أهمية استغلال فترة وجوده مع المنتخب الوطني؛ من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

محمود ممدوح

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن الاحتكاك بلاعبين كبار خلال فترة الانضمام للمنتخب يمثل فرصة مهمة لتطوير مستوى اللاعب، مؤكدًا أن اللاعب يجب أن يعود من المنتخب أكثر تواضعًا وأفضل أداءً وأكثر قتالية داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عودة اللاعب من المنتخب دون تغيير في شخصيته أو طريقة تعامله مع زملائه تعكس احتفاظه بتواضعه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أدائه وعلاقته بباقي عناصر الفريق.