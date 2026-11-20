أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو ١٨ مليار دولار العام الماضى، لافتًا إلى أن هناك أكثر من ٢٠٠ شركة يونانية تعمل بالسوق المحلية.

أضاف كجوك، في جلسة «تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر» خلال المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

مساهمة القطاع الخاص

أشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من ٦٠٪؜ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، ونستهدف تعزيز مساهمته في الاقتصاد بحلول ٢٠٣٠.

وأوضح أننا نعمل على حوكمة أصول الدولة، وتعزيز المنافسة العادلة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات ٢٠٣٠.

وأكد الوزير أن الطروحات الحكومية تدعم تعميق سوق المال وتوسيع قاعدة المستثمرين، موضحًا أن هناك ١١٧ مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.