رصد برنامج «صباح البلد»، خلال فقرة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5730 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 4911 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 6548 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45840 جنيهًا.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر صعودًا وهبوطًا، ما يجعل أسعاره محل متابعة مستمرة من المواطنين، خاصة الراغبين في الشراء والادخار أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب التي رصدها البرنامج على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6548 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5730 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4911 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45840 جنيهًا.

عوامل تتحكم في أسعار الذهب

وتتحدد أسعار الذهب في السوق المحلية وفقًا لعدد من العوامل، أبرزها:

السعر العالمي للأوقية: تؤثر تحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المصرية.

سعر صرف الدولار: يرتبط تسعير الذهب محليًا بسعر الدولار أمام الجنيه، باعتباره من العوامل المؤثرة في تكلفة المعدن الأصفر.

حجم العرض والطلب: يؤدي ارتفاع الطلب على شراء الذهب أو تراجع المعروض في الأسواق إلى التأثير في حركة الأسعار.

الأوضاع الاقتصادية العالمية: تؤثر معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتوترات السياسية والاقتصادية في توجه المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

قرارات البنوك المركزية: تلعب قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية دورًا في تحديد جاذبية الذهب مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى.

المصنعية والدمغة: تختلف التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية وفقًا للمصنعية والدمغة التي تضاف إلى سعر الجرام.