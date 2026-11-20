شهد سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية؛ استقرارا من دون تغيير؛ وسط حالة من الترقب خلال مطلع تعاملات صباح اليوم الجمعة 20-11-2026.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تداولات الذهب في معظم الأعيرة الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير بعد تحرك طفيف أمس.

تحركات الذهب

فقد سعر جرام الذهب أكثر من265 جنيها في المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الجاري لكنه زاد 10 جنيهات قبل انتهاء التداولات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر المعدن الأصفر في آخر تحديث له 5710 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6525 7جنيها للشراء و6468 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 5982 جنيها للشراء و 5929 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5710 جنيها للشراء و 5660 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 4894 جنيها للشراء و 4851 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3806 جنيها للشراء و 3773 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3678 دولار للشراء و 3677 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.68 ألف جنيه للشراء و 45.28 ألف جنيه للبيع.