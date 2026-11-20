تحدث شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، عن أسباب رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن القرار جاء بسبب خلاف شخصي، معتبرًا أن مثل هذا الأمر لم يحدث من قبل في تاريخ كرة القدم.

وقال شريف حازم، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» عبر قناة MBC مصر، إن حسام حسن يجيد العمل داخل الملعب، لكنه لا يجيد الحديث والتعامل الإعلامي، مضيفًا أن هذه هي مشكلته الوحيدة، على عكس كثيرين في الوسط الرياضي الذين يجيدون الكلام أكثر من العمل.

وانتقد لاعب الأهلي السابق حالة التناقض في تقييم المحللين لأداء علي ماهر، موضحًا أنهم أشادوا بتطور أداء المنتخب في المباراة الأولى أمام مالاوي، قبل أن يوجهوا له الانتقادات عقب اللقاء الثاني.

وأضاف أن كثيرًا من المحللين طالبوا بتولي علي ماهر المسؤولية، لكنهم بدأوا في مهاجمته بمجرد توليه المنصب، مشيرًا إلى أن المبالغة في تحليل الأداء كل بضع ساعات تسببت في تشويه المشهد.

واختتم شريف حازم تصريحاته بالتأكيد أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 ستكون الاختبار الحقيقي الأول لعلي ماهر مع منتخب مصر.