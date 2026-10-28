مش شبه الأهلي.. شريف حازم يطالب إدارة القلعة الحمراء بالتخلص من إمام عاشور

شنّ شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، هجومًا على إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، مطالبًا إدارة النادي بالتفكير في رحيله خلال أقرب فرصة، معتبرًا أن الاستغناء عنه قد يسهم في استقرار الأوضاع داخل الفريق.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتحدث عن هذا الأمر منذ عامين، مؤكدًا أن الأهلي، من وجهة نظره، يجب أن ينهي علاقته بإمام عاشور في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «أنا بقولها من سنتين، الأهلي لازم يتخلص من إمام عاشور في أقرب فرصة، اللاعب ده مش شكل الأهلي، وعلشان الأمور تستقر في الأهلي لازم النادي يخلص منه في أقرب وقت ممكن».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لاستعادة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وسط رغبة في تصحيح المسار وتحسين نتائج الفريق في المسابقة.

ويسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى استعادة الثقة وتجاوز الأخطاء التي ظهرت في المواجهات الأخيرة، خاصة بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، وهي النتيجة التي كلفت الفريق فقدان نقطتين في سباق الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر نقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، وفقًا لجدول البث المعلن.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، في ظل تطلعات الفريق لاستعادة الانتصارات ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.