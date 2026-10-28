قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية
«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد
وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام
وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية
الزمالك بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز والأفريقي
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
الحكومة تنظر تعويض القاطنين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري
الحكومة: تخصيص منهج دراسي لتناول مخاطر الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
بوتين: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إفريقيا لـ 50 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش شبه الأهلي.. شريف حازم يطالب إدارة القلعة الحمراء بالتخلص من إمام عاشور

شريف وامام عاشور
شريف وامام عاشور
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

شنّ شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، هجومًا على إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، مطالبًا إدارة النادي بالتفكير في رحيله خلال أقرب فرصة، معتبرًا أن الاستغناء عنه قد يسهم في استقرار الأوضاع داخل الفريق.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتحدث عن هذا الأمر منذ عامين، مؤكدًا أن الأهلي، من وجهة نظره، يجب أن ينهي علاقته بإمام عاشور في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «أنا بقولها من سنتين، الأهلي لازم يتخلص من إمام عاشور في أقرب فرصة، اللاعب ده مش شكل الأهلي، وعلشان الأمور تستقر في الأهلي لازم النادي يخلص منه في أقرب وقت ممكن».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لاستعادة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وسط رغبة في تصحيح المسار وتحسين نتائج الفريق في المسابقة.

ويسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى استعادة الثقة وتجاوز الأخطاء التي ظهرت في المواجهات الأخيرة، خاصة بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، وهي النتيجة التي كلفت الفريق فقدان نقطتين في سباق الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر نقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، وفقًا لجدول البث المعلن.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، في ظل تطلعات الفريق لاستعادة الانتصارات ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

شريف حازم لاعب الأهلي لاعب الفريق الأحمر إمام عاشور الأهلي موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت مودرن سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

دونالد ترامب

وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

وزير التموين

وزير التموين: الاستثمار المشترك في تجارة الغذاء يدعم استقرار الإمدادات ويسهم في خفض تكاليف التداول

احمد رستم

وزير التخطيط: توجيه 637 مليار جنيه للاستثمارات العامة الخضراء

الدكتور محمد فريد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور محمد فريد: مشروعا «علم الروم» و«سيتي جيت» يعكسان تنوع الاستثمارات القطرية في السوق المصرية

بالصور

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد