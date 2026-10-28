هل بتلاقي نفسك بتتخيلي أسوأ السيناريوهات قبل اتخاذ أي قرار، حتى لو كان الموقف بسيطًا ولا توجد دلائل على حدوث شيء سيئ؟ وهل بتفكري في احتمالات الفشل والخسارة والمشكلات المتوقعة لدرجة إنك أحيانًا بتترددي في اتخاذ القرار أو بتفضلي تأجيله خوفًا من النتائج؟

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

قد تكون هذه الطريقة في التفكير مرتبطة بما يُعرف باسم التفكير الكارثي، وهو نمط ذهني يميل فيه الشخص إلى توقع أسوأ نتيجة ممكنة، والتعامل معها كما لو كانت الأكثر احتمالًا للحدوث، رغم عدم وجود أدلة كافية تدعم هذه التوقعات.

ما هو التفكير الكارثي؟

التفكير الكارثي هو أحد أنماط التفكير السلبي التي تجعل الشخص يركز على الاحتمالات السيئة ويضخم آثارها المحتملة، بدلًا من النظر إلى الموقف بصورة متوازنة تشمل النتائج الإيجابية والسلبية والاحتمالات الواقعية.

على سبيل المثال، قد يتخيل الشخص أنه سيفشل في مقابلة عمل قبل حضورها، أو أن خلافًا بسيطًا مع شخص قريب سيؤدي إلى انتهاء العلاقة، أو أن تأخر أحد أفراد الأسرة في الرد على الهاتف يعني تعرضه لمشكلة خطيرة.

ورغم أن الاستعداد للمشكلات المحتملة قد يكون مفيدًا في بعض المواقف، فإن التفكير الكارثي يختلف عن التخطيط الواقعي؛ لأنه يجعل المخاوف تسيطر على التفكير، وقد يدفع الشخص إلى اتخاذ قرارات بناءً على توقعات غير مؤكدة.

أسباب التفكير الكارثي قبل اتخاذ القرارات

هناك مجموعة من العوامل النفسية والتجارب السابقة التي قد تسهم في ظهور هذا النمط من التفكير، ومن أبرزها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الخوف من الفشل

قد يتخيل الشخص أسوأ النتائج لأنه يخشى ارتكاب خطأ أو اتخاذ قرار يندم عليه لاحقًا، خاصة إذا كان يربط النجاح بقيمته الشخصية أو يشعر بأنه مطالب بتحقيق نتائج مثالية في كل شيء.

في هذه الحالة، يتحول القرار من خطوة طبيعية يمكن مراجعتها وتصحيحها إلى مصدر للقلق المستمر، ويبدأ العقل في استعراض احتمالات الفشل قبل التفكير في فرص النجاح.

2. التجارب السلبية السابقة

التعرض لمواقف مؤلمة أو خيبات أمل متكررة قد يجعل الشخص أكثر حذرًا في التعامل مع التجارب الجديدة.

فمن تعرض للخداع أو الخسارة أو الفشل في تجربة سابقة قد يتوقع تكرار النتيجة نفسها، حتى عندما تختلف الظروف الحالية عن الماضي.

ولا يعني ذلك أن التجارب السابقة تؤدي بالضرورة إلى التفكير الكارثي، لكنها قد تؤثر في الطريقة التي يفسر بها الشخص المواقف الجديدة.

3. القلق المستمر وعدم تحمل الغموض

بعض الأشخاص يجدون صعوبة في التعامل مع الأمور التي لا يعرفون نتائجها مسبقًا، فيحاولون توقع كل ما قد يحدث لتقليل شعورهم بعدم اليقين.

لكن المشكلة أن محاولة الوصول إلى ضمان كامل للنتائج قد تزيد التفكير والقلق بدلًا من تخفيفهما، لأن كثيرًا من القرارات لا يمكن معرفة نتائجها بصورة مؤكدة قبل اتخاذها.

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

4. الرغبة في السيطرة على كل التفاصيل

قد يعتقد الشخص أن التفكير في جميع الاحتمالات السيئة سيساعده على منع حدوثها، فيراجع قراراته مرارًا ويضع سيناريوهات متعددة لكل موقف.

لكن الإفراط في التحليل قد يؤدي إلى الإرهاق الذهني والتردد، كما أن التفكير المتكرر في المشكلة لا يعني بالضرورة القدرة على التحكم في نتائجها.

5. النقد المستمر والخوف من حكم الآخرين

قد يكون الشخص الذي يخشى انتقاد الآخرين أكثر ميلًا إلى توقع الإحراج أو الرفض قبل اتخاذ قرار يتعلق بالعمل أو العلاقات أو الحياة الاجتماعية.

فقد يتخيل أنه سيقول شيئًا غير مناسب، أو إن الآخرين سيحكمون عليه بصورة سلبية، ما يدفعه إلى تجنب بعض المواقف أو المبالغة في الاستعداد لها.

6. انخفاض الثقة بالنفس

عندما يشك الشخص باستمرار في قدرته على التعامل مع المشكلات، فقد يركز على النتائج السلبية ويتوقع أنه لن يستطيع تجاوزها إذا حدثت.

وفي هذه الحالة، لا يرتبط القلق بالنتيجة المحتملة فقط، بل أيضًا بالاعتقاد بأنه لن يمتلك القدرة الكافية للتعامل معها.

علامات تكشف أنك تميلين إلى التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

يمكن ملاحظة هذا النمط من التفكير من خلال بعض السلوكيات المتكررة، ومنها:

توقع الفشل قبل بدء تجربة جديدة، رغم عدم وجود مؤشرات واضحة عليه.

تضخيم الأخطاء الصغيرة واعتبارها دليلًا على مشكلة أكبر.

التفكير المتكرر في مواقف سيئة لم تحدث بالفعل.

طلب الطمأنة من الآخرين بصورة متكررة دون الشعور براحة تستمر طويلًا.

تأجيل القرارات خوفًا من نتائج سلبية محتملة.

صعوبة الاستمتاع بالأوقات الجيدة بسبب الانشغال بما قد يحدث لاحقًا.

إعادة مراجعة القرارات بعد اتخاذها، والتساؤل المستمر عما إذا كان الاختيار خاطئًا.

وجود علامة واحدة أو أكثر لا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي، فالتفكير في المخاطر أمر طبيعي، لكن تأثيره في الحياة اليومية ومدى صعوبة السيطرة عليه يساعدان في تحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى مساعدة متخصصة.

كيف تتخلصين من التفكير الكارثي قبل اتخاذ القرار؟

يمكن التعامل مع هذا النمط من التفكير من خلال مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد على رؤية المواقف بصورة أكثر توازنًا.

أولًا، فرقي بين الحقيقة والتوقع. عندما تتخيلين نتيجة سيئة، اسألي نفسك: هل توجد أدلة فعلية على حدوثها، أم أنني أفترض احتمالًا لمجرد أنني أخشاه؟

عندما تتخيلين نتيجة سيئة، اسألي نفسك: هل توجد أدلة فعلية على حدوثها، أم أنني أفترض احتمالًا لمجرد أنني أخشاه؟ ثانيًا، اكتبي أكثر من سيناريو. بدلًا من التركيز على أسوأ نتيجة فقط، فكري في النتيجة الأكثر احتمالًا، والنتيجة الإيجابية الممكنة، وكيف يمكنك التعامل مع المشكلة إذا حدثت بالفعل.

بدلًا من التركيز على أسوأ نتيجة فقط، فكري في النتيجة الأكثر احتمالًا، والنتيجة الإيجابية الممكنة، وكيف يمكنك التعامل مع المشكلة إذا حدثت بالفعل. ثالثًا، حددي وقتًا للتفكير. خصصي وقتًا معقولًا لدراسة القرار وجمع المعلومات الضرورية، ثم انتقلي إلى الخطوة التالية بدلًا من إعادة التحليل دون الوصول إلى معلومات جديدة.

خصصي وقتًا معقولًا لدراسة القرار وجمع المعلومات الضرورية، ثم انتقلي إلى الخطوة التالية بدلًا من إعادة التحليل دون الوصول إلى معلومات جديدة. رابعًا، تقبلي أن بعض النتائج غير مضمونة. ليس مطلوبًا أن تعرفي كل ما سيحدث قبل اتخاذ أي قرار، بل أن تجمعي المعلومات المتاحة وتختاري بناءً على ما تعرفينه الآن.

ليس مطلوبًا أن تعرفي كل ما سيحدث قبل اتخاذ أي قرار، بل أن تجمعي المعلومات المتاحة وتختاري بناءً على ما تعرفينه الآن. خامسًا، تدربي على اتخاذ قرارات صغيرة. البدء بقرارات يومية بسيطة قد يساعدك على اكتساب الثقة في قدرتك على الاختيار والتعامل مع النتائج المختلفة.

متى يحتاج التفكير الكارثي إلى مساعدة متخصصة؟