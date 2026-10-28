مفاجأة في أسعار السلع اليوم.. زيت الذرة يتراجع 7 جنيهات والفول يرتفع لأعلى سعر

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء حالة من التباين الملحوظ في الأسواق المصرية، مع بداية حركة البيع والشراء، حيث سجلت بعض السلع ارتفاعات جديدة بينما تراجعت سلع أخرى بشكل مفاجئ، وجاءت أكبر الانخفاضات في زيت الذرة والشاي والعدس الأصفر والسكر، في حين تصدر الفول المعبأ والفول المجروش قائمة السلع الأكثر ارتفاعا اليوم، مع استقرار نسبي في أسعار الدقيق والمكرونة.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض العادية نحو 114.44 جنيه بعد انخفاض قدره 3.88 جنيه.

وسجل سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 4.84 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.22 جنيه.

وسجل سعر البيضة الحمراء الواحدة نحو 4.88 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.16 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة نحو 136.28 جنيه بعد ارتفاع قدره 1.82 جنيه.

وسجل سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.04 جنيه بعد انخفاض قدره 0.08 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر الأرز المعبأ للكيلو نحو 33.89 جنيه بعد انخفاض قدره 0.96 جنيه.

وسجل سعر السكر المعبأ للكيلو نحو 31.06 جنيه بعد انخفاض قدره 4.48 جنيه.

وسجل سعر زيت عباد الشمس المتنوع للتر نحو 98.69 جنيه بعد انخفاض قدره 2.03 جنيه.

وسجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام نحو 24.42 جنيه بعد انخفاض قدره 4.08 جنيه.

وسجل سعر المكرونة السائبة للكيلو نحو 25.22 جنيه بعد انخفاض قدره 1.4 جنيه.

وسجل سعر العدس المعبأ الصحيح للكيلو نحو 62.27 جنيه بعد انخفاض قدره 5.35 جنيه.

وسجل سعر العدس الأصفر المعبأ للكيلو نحو 62.64 جنيه بعد انخفاض قدره 5.41 جنيه.

وسجل سعر زيت الذرة المتنوع للتر نحو 114.75 جنيه بعد انخفاض قدره 7.65 جنيه.

وسجل سعر الشاي للكيلو نحو 236.51 جنيه بعد انخفاض قدره 7.02 جنيه.

وسجل سعر شاي العروسة 40 جرام للعبوة نحو 10.39 جنيه بعد انخفاض قدره 0.64 جنيه.

وسجل سعر شاي ليبتون 40 جرام للعبوة نحو 12.36 جنيه بعد انخفاض قدره 0.58 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الفول المعبأ للكيلو نحو 63.97 جنيه بعد ارتفاع قدره 2.96 جنيه.

وسجل سعر الفول المعبأ المجروش للكيلو نحو 61.99 جنيه بعد ارتفاع قدره 2.44 جنيه.

وسجل سعر الدقيق المعبأ للكيلو نحو 27.23 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.24 جنيه.

وسجل سعر زيت عباد الشمس المتنوع للتر نحو 102.28 جنيه بعد ارتفاع قدره 1.56 جنيه.

وسجل سعر المكرونة المعبأة للكيلو نحو 29.31 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.81 جنيه.