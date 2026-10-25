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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الدولار.. هل تتأثر أسعار السلع بتجاوزه 56 جنيهًا؟

الدولار
الدولار
البهى عمرو

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الترقب في ظل استمرار التحركات الأخيرة للعملة الأمريكية، وسط تساؤلات بشأن انعكاس هذه التغيرات على أسعار السلع في الأسواق المحلية، خاصة بعد فترة من الاستقرار النسبي قرب مستويات 49 و50 جنيهًا.

 وبين مخاوف ارتفاع تكاليف الاستيراد وتحديات توفير العملة الأجنبية، تبرز أهمية تحديد المستويات التي قد تتحرك في نطاقها أسعار الصرف، ومدى تأثيرها على قرارات التسعير خلال الفترة المقبلة.

الدولار
الدولار 

ورجح الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تحرك سعر الدولار خلال المرحلة الحالية داخل نطاق يتراوح بين 54 و56 جنيهًا، معتبرًا أن هذه المستويات طبيعية ومقبولة في ظل الظروف الراهنة، وأنه لا يتوقع تجاوزها ما دامت المعطيات الحالية مستمرة.

وأضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن وصول الدولار إلى مستوى 55 جنيهًا ليس سابقة، إذ سجل هذا المستوى في مارس الماضي أيضًا.

وأوضح أن التحرك من مستوى 50 إلى 55 جنيهًا، بنسبة تصل إلى نحو 10%، يُعد مقبولًا في عمليات التمويل، ويمنح التجار مساحة للتعامل مع تغيرات سعر الصرف دون الاضطرار بالضرورة إلى رفع الأسعار بصورة تلقائية.

هل يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار السلع؟

 

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا يتوقع تأثيرًا مباشرًا على تسعير السلع في المرحلة الحالية طالما ظل الدولار دون مستوى 56 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تجاوز هذا النطاق قد يغير التقديرات بشأن انعكاسات سعر الصرف على الأسواق.

وتأتي هذه التوقعات في وقت أثارت فيه الإعلامية لميس الحديدي مخاوف من انعكاس استمرار ارتفاع العملة الأمريكية على أسعار عدد من السلع، بعد فترة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار بين 49 و50 جنيهًا استمرت حتى أغسطس الماضي.

ويظل تأثير تغيرات سعر الصرف على الأسعار مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها تكلفة الاستيراد، وتوافر مستلزمات الإنتاج، وحجم المخزون لدى التجار، إلى جانب توقيت شراء البضائع وآليات التسعير داخل الأسواق.

الأموال الساخنة وفجوة التمويل الدولاري

 

وفيما يتعلق بالاعتماد على الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، أوضح أنيس أن تقييم الوضع الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على حركة هذه الأموال، وإنما يتطلب النظر إلى مصادر الإيرادات الدولارية المستدامة والمصروفات، فضلًا عن الالتزامات المالية القائمة.

وأشار إلى أن الإيرادات الدولارية المستدامة لمصر، بعيدًا عن الأموال الساخنة، تكفي إجمالي المصروفات وفقًا لتقديره، إلا أن هناك فجوة دولارية ترتبط باحتياجات الحكومة إلى سداد التزامات سابقة، من بينها خدمة الدين.

وأضاف أن هذه الالتزامات تمثل أحد أسباب لجوء الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لتوفير التمويل اللازم للسداد، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالالتزامات السابقة وبين الإيرادات والمصروفات الجارية عند تقييم الوضع الدولاري.

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

 

وفي سياق متصل، استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع.

اليورو: 61.87 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: ورد سعر البيع عند 74.27 جنيه، بينما ورد سعر الشراء في البيانات المنشورة بصورة غير واضحة، ويحتاج إلى مراجعة.

الريال السعودي: 14.72 جنيه للشراء، و14.75 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 15.04 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع.

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